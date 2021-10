Pimenevästä syksystä tulee valon juhla. Meillä on monta syytä iloon.

Tampereen päivään ja viikonloppuun osuu monta hyvää asiaa. Elämä on palautumassa normaaliksi. Ihmiset palaavat työpaikoille ja kaupungin keskustassa on taas elämää. Ravintolat, teatterit ja urheilutapahtumat ovat vihdoin auki suurille yleisöille.

Tampereen päivän palkinnon saanut Kummeli kertoo ajasta kaiken oleellisen. Nyt saa olla hauskaa. Meillä on lupa iloita ja nauraa. Puolentoista vuoden pimeys ja eristys on päättymässä.

Syksy alkaa uudenlaisessa kaupungissa. Ratikka on muuttanut liikenneyhteyksiä ja keskustassa kulkua. Tampereen kansi ja areena on kohta valmis otteluille ja tapahtumille. Kaupunkikuva on kehittynyt merkittävästi sitten etätyön ja kotoilun alkamisen. On aika palata uudistuneeseen kaupunkiin ja sen valojen sykkeeseen.

Kehitys Tampereella on viime vuosina hyvin samanlaista kuin 140 vuotta sitten, kun kaupungin keskustan jugendtaloja rakennettiin. Uusrenessanssirakennuksia valmistui 1880–1890-luvuilla kosken molemmille puolille. Korkeita kivitaloja alkoi nousta puutalojen viereen.

Tuolloin koettiin myös kehityksen ja toivon aika, kun Tampere pääsi tehtaidensa ansiosta mukaan teollisen ja modernin yhteiskunnan syntyyn. Vuonna 1870 Tampereella oli asukkaita 7 000, mutta 30 vuotta myöhemmin 36 000. Kaupungin asuttu alue laajeni seitsenkertaiseksi tuona aikana. 1880-luvulta alkaen syntyi Tampere, jonka myös nykyään tunnemme. Rautatie tuli Tampereelle vuonna 1876 ja vesijohtoverkosto seuraavalla vuosikymmenellä.

Kaupunkiin muuttaneet ulkomaalaiset olivat kehityksen moottoreita. Erityisesti von Nottbeckin -suvun vaikutus oli voimakas. Esimerkiksi sähkövalaistus tuli hyvin aikaisin Tampereelle von Nottbeckien yhteyksien avulla. Kansainväliset kontaktit ja teknologinen osaaminen olivat silloin ja ovat nykyäänkin menestyksemme ehtoja.

Modernin kaupunkielämän ja kehityksen merkki oli tiedontarve. Tähän tarpeeseen perustettiin 3. joulukuuta vuonna 1881 Aamulehti, joka oli heti ensimmäisestä näytenumerostaan alkaen uutislehti. Ensimmäisessä lehdessä kerrottiin Aleksanterin kirkon vihkimistilaisuudesta, Nokian tehtaille perustetusta torvisoittokunnasta ja Yläneellä tapetusta sudesta.

Nyt 140 vuotta myöhemmin kerromme samalla tavalla uutisia, mutta olemme mukana myös ilossa ja juhlassa. Tänä syksynä kuljemme kohti valoa ja vapautta.

Olemme menossa taas uudenlaista elämää kohti Tampereella ja Pirkanmaalla. Nyt on taas tullut aika juhlia.