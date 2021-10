Taloudessa pääkuva on vielä kohtuullisen hyvä, vaikka maailmalla on monenlaista turbulenssia

Pörssikurssit heiluvat, mutta moni arjen asia on koronan hellittäessä myös hyvin.

Talouden iso kuva on ollut viime aikoina hyvin ristiriitainen.

Pörssikurssit ovat heilahdellet ylös ja alas heti, kun jossakin maailmanlaajuisessa ilmiössä on tapahtunut pienikin liike. Pörssille tyypilliseen tapaan liikkeet ovat olleet välistä hyvinkin jyrkkiä ilman, että tarkkaan tiedetään, mikä on oikeasti muuttumassa ja miten paljon.

Suurin viime aikojen kolaus oli kiinalaisen kiinteistöyhtiö Evergranden velka-ahdinko, vaikka siitä oli ollut monilla aavistus jo vuosia. Inflaation kiihtyminen Yhdysvalloissa, ja sitä mahdollisesti seuraava merkittävä korkotason nousu on pitänyt etenkin sijoittajat varpaillaan, ja ennen kaikkea it-yrityksiin sijoittaneet.

Korkojen nousu vaikuttaa yleensä heti näiden yhtiöiden kursseihin, sillä niiden tulevaisuuden tuottoarviot laskevat. Moniin it-yhtiöihin on ladattu erityisen paljon tulevaisuuden onnistumisia.

Yhdysvalloissa inflaatio on ollut pahimmillaan jo viidessä prosentissa, ja keskuspankki on uhannut kiristää rahapolitiikkaansa.

Yhdysvaltain päätöksillä on vaikutusta koko maailmaan. Siihen nähden on lohdullista, että Euroopassa ja Suomessa inflaatio on ollut vielä hyvin maltillista.

Pörssien korjausliike on ollut ilmassa jo pitkään. Sellainen voi tapahtuakin jossakin vaiheessa, tosin sen suuruudesta ja kestosta ei ole kenelläkään tietoa.

Sijoitusvaihtoehtojen puute on ajanut rahaa osakkeisiin, mutta on muistettava myös, että muitakin perusteita on.

Yritykset ovat nykyään paljon paremmassa yleiskunnossa kuin ennen monia aikaisempia kriisejä.

Erityisen positiivista on, että suomalaisen kuluttajan tilanne on edelleen suhteellisen hyvä. Työllisyys on kohentunut, ja ekonomistit uskovat korkojen pysyvän Euroopassa alhaisina vielä vuosia.

Koronan ikeestä vapautuminen tuo varmasti myös oman piristysruiskeensa talouteen. Ei olekaan pahitteeksi, että kuluttajat myös käyttäisivät kertyneitä säästöjään nyt tavallista ahkerammin. Se luo eloa joka puolelle.

Kaikesta huolimatta moni uudistus on vielä tekemättä. Talouskasvu jatkuu vielä ensi vuonna kohtuullisena, mutta sitten uhkaa hiipuminen. Suomessa on noussut entistä kroonisempi ongelma: työttömyys ja työvoimapula vaivaat samaan aikaan. Monia rakenneuudistuksia on sysätty vuosikausia eteenpäin.

Pian se ei enää onnistu, jos kierre aiotaan katkaista.