Tulevat vuosikymmenet eivät tuo hyviä uutisia Suomen väestörakenteelle. Tilastokeskus varoitti torstaina, että tuoreen Väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2034, eli jo 13 vuoden päästä (AL 1.10.).

Väkiluku olisi korkeimmillaan vuonna 2033, jolloin se olisi niukasti yli 5,6 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2050 väkiluku olisi jo nykyistä pienempi.

Vaikka Tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2040 väkiluku kasvaisi vielä Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla, väistämättä myös kasvavilla alueilla on varauduttava väestön ikärakenteen muutokseen.

Kymmenessä vuodessa syntyvyys on laskenut Suomessa jopa neljänneksellä. Korona-aikana on puhuttu vauvabuumista, ja syntyvyyden lasku pysähtyikin viime vuonna ensimmäistä kertaa yhdeksän vuoden jälkeen.

Yksi hyvä vuosi ei kuitenkaan muuta vääjäämätöntä kehitystä. Syntyvyyteen vaikuttavat tekijät ovat moninaiset, eikä perhemyönteinen politiikka yksinään riitä kääntämään kelkkaa.

Väestön vanhenemisen vaikutukset leikkaavat läpi koko yhteiskunnan. Ennen kaikkea muutos on suuri haaste julkisen talouden kestävyydelle, sillä tulevaisuudessa nykyistä pienemmän työikäisen väestön on kannettava vastuu työelämän ulkopuolella olevien kasvavasta joukosta. Ikärakenteen muutoksella on myös mittavia sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia.

Viimeistään nyt on aika miettiä, millä keinoilla taataan, että työikäisten suomalaisten määrä riittää ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan palveluja.

Ratkaisuja tarvitaan kiireesti, sillä pitkittynyt matala syntyvyys alkaa jo 2040-luvulta eteenpäin heijastua myös väestölliseen huoltosuhteeseen.

Jotta Suomessa saadaan säilytettyä kohtuullinen huoltosuhde, työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä. Koska Suomen väkiluku on kasvanut jo usean vuoden ajan pelkän maahanmuuton varassa, olennaista on panostaa myös kotouttamiseen ja koulutukseen, jotta mahdollisemman monesta Suomeen muuttaneesta saadaan huoltosuhdetta parantava veronmaksaja.

Tämän lisäksi on syytä tarkastella kriittisesti yhteiskunnan tuottamia palveluja ja niiden tehokkuutta. Millaista apua automatisaatio ja uudet teknologiset kehitysaskeleet voivat tuoda esimerkiksi hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?

Väestön ikärakenteen muutos voi olla myös mahdollisuus haastaa nykyiset rakenteet, sillä monet yhteiskunnan nykyisistä järjestelmistä ja toimintatavoista on luotu toisenlaisia aikoja varten.