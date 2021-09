Yksilönvapaus takaa sen, että kaikkein jääräpäisimmät voivat olla välittämättä muista.

Pirkanmaan etätyösuositus päättyy torstaina. Siitä tulikin noin 1,5-vuotinen aikakausi, jonka kaikkia hyötyjä ja haittoja ei vielä tiedetä. Yksi toivoo, että kokemus jäisi ainutkertaiseksi, toinen ei haluaisi palata millään ilveellä työpaikalle. Monenlaista välimallia syntyy.

Maskisuosituksesta ei vielä päästy. Tiistaina kokoontuneen Pirkanmaan koronanyrkin mukaan maakunnan rokotekattavuus ei riitä eikä valtakunnallisia maskilinjauksia ole kuulunut. Sitä pohditaan seuraavaksi lokakuussa.

Terveydenhuolto seuraa nyt tarkasti, lisäävätkö etätyöpurku ja ja mahdollinen maskeista luopuminen sairaalahoidon tarvetta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan rokottamattomien sairastumisriski voi kasvaa. Heitä riittää, sillä vasta kaksi kolmasosaa yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta. Tavoite on 80 prosenttia.

Pirkanmaalla tartuntojen määrä kasvoi viime viikolla. Taysin infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen kertoi tiistaina, että sairaalahoidossa on ollut nyt rokottamattomien ohella myös muutama rokotettu. Usein kyse on ollut ihmisistä, joilla on madaltunut immuniteetti.

He tarvitsevat toisenkin tehosterokotteen. He ovat myös niitä kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä, joita pandemian alusta lähtien on suojeltu keinoin, joita saattoi nimittää käytännössä jopa kotiarestiksi tai eristykseksi.

Pirkanmaalla on yhä 80 000 kokonaan rokottamatonta yli 12-vuotiasta, Suomessa 800 000. Tilanne ei näytä äkkiä korjaantuvan. Tampereella kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo, että rokotusajat täyttyvät nyt hitaasti ja kakkosannoksen ajat täyttyvät nopeammin kuin ensimmäisen annoksen ajat. Osa ihmisistä ei siten aio ottaa rokotetta ollenkaan.

Aamulehti kysyi rokottamattomilta ihmisiltä, miksi he eivät ota rokotetta. Verkkokyselyyn tuli satoja vastauksia. Empimisen ja suoranaisen vastustuksen syyt olivat moninaiset. Nämä ihmiset eivät kuulu yhteen ryhmään, vaan mukana on esimerkiksi korkeasti koulutettuja ja terveydenhuollon ammattilaisia, sanoo rokotekriittisyyttä tutkinut Tampereen yliopiston sosiologian dosentti Pia Vuolanto.

Asenteita ei pelkällä valistuksella käännetä. Koronarokotteen ottaminen on vapaaehtoista, eikä esimerkiksi työnantaja voi edellyttää työntekijältä rokotteen ottamista. Yksilönvapaus takaa sen, että kaikkein jääräpäisimmät voivat olla välittämättä muista, kuten kaikkein haavoittuvimpien joutumisesta tartunnalle alttiiksi.