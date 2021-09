Tampereen elämysteollisuudessa on kova vauhti päällä. Se on elämän merkki.

Koronakurimuksesta irti pääsevä Tampereen elämys- ja tapahtumateollisuus tuottaa kaupungille positiivisia pulmia. Tiistain 28.9. Aamulehdessä kerrottiin kahdesta erilaisesta järjestelystä, jotka syntyvät pohjimmiltaan siitä, että usko kehitykseen on ollut ja on edelleen luja.

Kiekko tippuu Uros-areenalla jäähän Ilveksen ja Tapparan paikallisotteluissa 3. ja 4. joulukuuta. On varmaa, että näemme yleisöryntäyksen, sillä meno on jo alkusyksystä ollut Hakametsän hallissa melkoista. Lisää kiekkoherkkua on luvassa ensi vuoden puolella, kun jääkiekon MM-kisat koittavat. Monitoimiareenalle mahtuu jääkiekko-otteluissa yli 13 000 katsojaa ja konserteissa jopa 15 000 katsojaa.

Näiden todella suurten tilaisuuksien aikana tamperelaiset pääsevät muun muassa ihmettelemään italialaisia katupollareita. Ne pomppaavat tapahtumien loppuvaiheessa sulkemaan Vuolteenkadun liikenteeltä, jotta areenan katsojat pääsevät poistumaan turvallisesti. Pienempien tapahtumien aikana riittää kävelijöitä suosiva liikennevalo-ohjaus, arkikäytössä rajoituksia ei tulisi.

Alkuvaiheessa toimivien kulkureittien etsimisessä voi mennä sormi suuhun, kun itse areenalla ei ole parkkipaikkoja. Loppumetrit pitää köpötellä jalkaisin. Kannattaa pitää mielessä, että mitä useammin pollarit Vuolteenkadulla, Rautatienkadulla ja Kalevantiellä esteiksi nousevat, sitä vilkkaammasta elämänmenosta se kertoo: kansa viihtyy ja kuluttaa urheilua ja kulttuuria talousalueen parhaaksi.

Reipashenkisestä riskinottohalukkuudesta kertoo myös suunnitelma Särkänniemen alueen suurista investoinneista (AL 28.9.). Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli tiistaina ennakkokantaa kehittämissuunnitelmaan ja rahoitukseen (Uutiset A14). Investointien rahoitus vaatisi kaupungilta sijoitetun vapaan oman pääoman ehtoista, aikanaan takaisin maksettavaa 25–30 miljoonan euron pääomitusta. Suuruusluokka on sama kuin ehdotetussa tonttikaupassa, jossa kaupunki myisi kaava-alueen maat Särkänniemi oy:lle tai sen tytäryhtiölle 23 miljoonalla.

Oman pääoman vahvistamisen avulla yhtiö voisi ottaa noin 100 miljoonaa euroa vierasta pääomaa.

Mittavat investoinnit olisivat ohi vuonna 2028, jolloin Särkänniemi oy voisi alkaa maksaa pääomitusta takaisin ja kasvattaa noin 0,5 miljoonan vuosittaista osinkoaan. Yhtiön liikevaihdon uskotaan jopa kolminkertaistuvan 56 miljoonaan euroon. Vuonna 2019, ennen pandemiaa, liikevaihto oli reilut 21 miljoonaa. Investointitaso on hulppea nykyliikevaihtoon suhteutettuna, mutta potentiaaliin uskotaan.