Mielen ongelmat ja päihteet näkyvät edelleen liikenteessä

Osa liikenneonnettomuuksista johtuu kuitenkin myös huolimattomuudesta.

Pirkanmaan liikenteestä on jälleen kuulunut huonoja uutisia. Viimeisen viikon aikana alueellamme on aloitettu tutkinta epäillyistä murhan yrityksistä liikenteessä Nokialla sekä raportoitu yksi kuolemaan johtanut onnettomuus Tampereen Nekalassa (Uutiset A7).

Ensin mainittu tapaus sattui vilkkaasti liikennöidyllä Porintiellä arki-iltana, toinen taajama-alueella viikonloppuyönä.

Vaikuttaa siltä, että molempien taustalta löytyy joko mielenterveysongelmia tai päihteitä, ellei molempia, sekä yleistä välinpitämättömyyttä. Se on huolestuttavaa.

Kuolemaan johtaneiden kolareiden määrä on Suomessa ollut jo vuosikymmenien ajan laskussa. Mutta onko ajokäyttäytyminen muuttunut parempaan suuntaan?

Viimeisten puolentoista vuoden aikana poliisi on kertonut kirjanneensa selvästi aiempaa enemmän törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia Pirkanmaalla. Nimikkeen määritelmän voi täyttää reipas kiihdyttely yleisellä tiellä. Vaikka 20 kilometrin ylinopeus saattaa tuntua kuljettajasta mitättömältä, se lisää onnettomuuden riskiä ja kertoo jo jossakin määrin välinpitämättömyydestä.

Kuolemaan johtaneiden turmien vähenemisen taustalla voivat olla myös esimerkiksi toimiva ensihoito ja viranomaistyöskentely onnettomuuspaikalla, turvavöiden käyttö sekä aiempaa turvallisemmat ajoneuvot.

Tilastojen mukaan keskusta-alueilla onnettomuuden uhriksi on joutunut usein kävelijä tai pyöräilijä, maanteillä taas ajoneuvon kuljettaja tai joku kyydissä ollut.

Sujuva liikenne on yksi merkittävä alueemme asukkaiden turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Se on myös asia, johon voimme itse vaikuttaa joka päivä.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat näkyvät yhä valitettavasti liikenteessä, ja voivat aiheuttaa vaaraa myös sivullisille.

Mutta usein onnettomuuksien taustalla on myös väsymystä tai huolimattomuutta, mikä voi näkyä esimerkiksi piittaamattomuutena liikennesäännöistä tai esimerkiksi kännykän käyttönä auton ratissa.

On selvää, että päihtyneenä ajamiseen on puututtava ja mielenterveysongelmiin on löydettävä toimivia ratkaisuja riittävän ajoissa.

Myös ihan jokaisen tienkäyttäjän on hyvä muistuttaa itselleen, liikkui hän sitten jalan, sähköpotkulaudalla, pyörällä tai autolla, että on meidän kaikkien turvallisuuden kannalta tärkeää noudattaa yhteisiä sääntöjä.