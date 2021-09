Monessa yrityksessä siirrytään lähiviikkoina uudenlaiseen toimintamalliin, jossa yhdistetään lähi- ja etätyötä.

Suuri osa toimistotyötä tekevistä suomalaisista siirtyi etätyöhön maaliskuussa 2020. Terveysturvallisuuteen perustuva muutos tapahtui lähes yhdessä yössä. Sen jälkeen moni on istunut kotikonttorilla tiiviisti ja nähnyt työkavereita pääsääntöisesti tietokoneen ruudulla.

Nyt työelämässä on jälleen alkamassa uusi vaihe, kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy lokakuun puolivälissä. Konttoreille paluu on jo ennen sitä mahdollista, jos alueen tilanne mahdollistaa sen.

Pirkanmaalla tilanne vaikuttaa rohkaisevalta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan etätyöskentelyllä ei katsota enää olevan suurta vaikutusta Pirkanmaan koronaepidemian näkökulmasta.

Nyt suositellaan lähi- ja etätyön yhdistämisestä. Se on toimintamalli, josta harvassa työyhteisössä on ainakaan kovin laajamittaista kokemusta. Ennenkin koronaepidemiaa saatettiin puhua viikoittaisista etäpäivistä, mutta työpaikkojen väliset erot olivat suuria.

Pirkanmaalla yhdistelmämalli näyttää keräävän suosiota. Aamulehti kysyi kuudelta pirkanmaalaiselta työnantajalta, miten ne aikovat työn vastedes järjestää (AL 27.9.). Aamulehden jututtamat henkilöstö- ja toimitusjohtajat uskovat, että etätyö jää monen työntekijän arkeen koronan jälkeenkin.

Koronan aikana on opittu aimo annos työelämän joustavuudesta. Parhaimmillaan työpaikka on siellä, missä on tietokone tai mobiililaite.

Toisaalta etätyö on voinut myös uuvuttaa ja tylsistyttää. Työterveyslaitoksen Taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan etenkin osa nuorista aikuisista on ollut kovilla. Loppuvuodesta 2019 kesään 2021 alle 36-vuotiaiden työssä tylsistyminen ja työuupumusoireet ovat kohonneet selvästi. Sitä vanhempien keskuudessa työn imu ja työkyky on jopa parantunut.

Joka tapauksessa korona-aikana laajaan etätyöhön tottuneille paluu toimistoille tarkoittaa jälleen arjen muotoutumista uusiin uomiin ainakin osittain. Lähityössä esimerkiksi työmatkat vaativat aikaa, mutta toisaalta tarjolla on luontevia siirtymiä työ- ja vapaa-ajan välille.

Monella työpaikalla on tehty todennäköisesti samanlainen havainto kuin Aamulehden haastattelemissa yrityksissä. Kasvokkaisella vuorovaikutuksella on paljon merkitystä. Sillä nähdään olevan vaikutusta muun muassa työn kuormitusta laskevana ja yhteishenkeä luovana tekijänä.

Työpaikoilla onkin nyt tärkeää mahdollistaa ihmisten luonteva kohtaaminen. Sille on tarvetta etenkin näin koronasulkujen jälkeen.