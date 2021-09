Tulos nousee tänä vuonna plussalle, mutta takana ei ole pysyviä muutoksia.

Tampereen taloudesta kuului tällä viikolla iloisia uutisia.

Kaupungin tämän vuoden tuloksen uskottiin vielä alkuvuoden arvioiden perusteella olevan 13 miljoonaa euroa tappiolla, mutta nyt viimeisellä rivillä onkin selkeästi plusmerkkinen luku, arviolta noin 22 miljoonaa euroa.

Kysymyksessä on melko huomattava muutos. Selittävänä tekijänä on muun muassa verotulojen arvioitua nopeampi kasvu. Kohentunut työllisyystilanne on näkynyt palkoissa, ja sitä kautta veroeuroissa. Kunnallisveroa suhteellisesti vieläkin reippaammin on kasvanut yhteisöveron tuotto, missä kasvua on peräti noin kolmannes. Tosin suurin osa siitä on valtion tilapäisen jako-osuuden kasvua. Myös kiinteistöveroa on kertynyt aiempaa enemmän. Kaiken kaikkiaan veroeuroja on tulossa 45 miljoonaa luultua enemmän.

Päällisin puolin näyttäisi hyvältä. Talousjohtaja Jukka Männikkö kuitenkin totesi osuvasti, että loppusummaa tärkeämpää on katsoa lukujen taakse. Tampere saa tänä vuonna poikkeuksellisen paljon kertaluonteisia myyntivoittoja, peräti noin 60 miljoonaa euroa. Tällaista tuloautomaattia ei ole odotettavissa joka vuodelle. Samoin yhteisöveron jako-osuus on putoamassa reilusti ensi vuonna.

Tuhkaa ei kannata ripotella päälleen, mutta tosiasia on, että tarkan euron politiikka on vallitseva leipälaji tulevinakin vuosina. Pormestariohjelmassa on tavoite päästä nollatulokseen jo vuonna 2023. Siitä on pidettävä kiinni. Kasvua tukevat investoinnit on kuitenkin pidettävä vauhdissa.

Ennen kaikkea on pyrittävä hillitsemään menojen kasvua ja haettava kaikin keinoin mahdollisuuksia hakea lisää tuloja. Kaupungin omistuksia on katsottava ennakkoluuttomasti. Kaikesta sellaisesta omaisuudesta, joka ei ole välttämätöntä, on pyrittävä luopumaan sopivassa saumassa.

Lähiaikojen sosiaali- ja terveysmenojen kokonaissummalla on erittäin merkittäviä heijastusvaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Tämän vuoksi erityisesti nyt vaaditaan entistäkin enemmän menohimojen hillitsemistä.

Sote-uudistuksen valtionosuuslogiikan mukaan Tampere hyötyy, jos sote-menot eivät kasva samassa tahdissa kuin muissa Suomen kunnissa. Näin kaupungilta ei viedä niin paljon tulorahoitusta vuonna 2023 kuin muilta kunnilta.

Sote-uudistuksen jälkeinen aika on vielä taloudellisesti monessa mielessä kysymysmerkki.

Epämääräinen aika on sitä helpompi kohdata, mitä vakaammalla pohjalla talous on.