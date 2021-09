Yhtiö suunnittelee Tampereen ja Helsingin välisten lentojen korvaamista bussiyhteydellä.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman reitti- ja tilausliikenne on ollut koronapandemian vuoksi tauolla maaliskuusta 2020 alkaen. Syksyn aikana on saatu kaivattuja uutisia elämän palaamisesta kentälle. Air Baltic avaa lokakuussa jälleen lentoyhteyden Tampereen ja Riian välillä. Ryanair aloittaa marraskuussa lennot Lontoon Stanstediin. Lisäksi TUI lentää Tampereelta charter-lentoja lomakohteisiinsa.

KANSALLINEN lentoyhtiömme Finnair veti kuitenkin keskiviikkona maton alta ilmoittamalla, ettei se aio käynnistää talvikaudelle lentoliikennettä Tampere-Pirkkalasta. Sen sijaan yhtiö suunnittelee Tampereen ja Helsingin välisten lentojensa korvaamista Finnairin operoimalla linja-autoyhteydellä. Suunnitelmaa perustellaan lyhyen lentoreitin korkeilla hiilidioksidipäästöillä.

Tampereen elinkeinoelämälle ilmoitus oli shokki. Toteutuessaan se olisi selkeä heikennys kaupungin kilpailukykyyn. Yrityksissä onkin jo virinnyt keskustelu siitä, miksi pirkanmaalaisten pitäisi suosia Finnairia lentoihin Helsingistä eteenpäin, jos se ei enää lennä kotimaan lentoja. Maailmalle kun pääsee muutakin kautta. Esimerkiksi SAS lensi ennen pandemiaa Tampereelta Tukholmaan ja aiemmin myös suosittua reittiä Kööpenhaminaan. Air Balticin kotikentältä Riiasta avautuu lukuisia yhteyksiä eri puolille maailmaa. Näiden yhteyksien varmistamiseen pitää nyt Pirkanmaalla pistää kaikki paukut.

FINNAIRIN suunnitelmien taustalla on epäilemättä liiketaloudellisia syitä. Koronakriisi painoi yhtiön tuloksen raskaasti tappiolle. Liikennemäärien arvioidaan palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle aikaisintaan vuonna 2023. Samaan aikaan Euroopan komission ilmastotavoitteet vaativat lentoyhtiöitä pienentämään hiilijalanjälkeään, mikä aiheuttaa painetta lipunhintoihin. Finnair on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2045 mennessä.

Ennen pandemiaa Finnair lensi Tampere-Pirkkalan lentoasemalta suoria lentoja vain Helsinkiin. Nyt koronan jälkeen yhtiön asenne tuntuu olevan, ettei koko kenttää enää tarvittaisi. Muisti on lyhyt, sillä Finavia teki Tampere-Pirkkalaan kolme vuotta sitten 15 miljoonan euron remontin. Varustelunsa ja sijaintinsa puolesta Tampereen kentällä on kaikki edellytykset toimia Suomen kakkoskenttänä. Huippuvuonna 2008 Tampere-Pirkkalan lentoasemalta lähti 700 000 matkustajaa. Tässä meillä matkustajilla on ratkaiseva rooli: lentoja tarjotaan, jos niille on kysyntää. Kotikenttä on merkittävä etu, jota kannattaa suosia aina kuin mahdollista.