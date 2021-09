Pirkanmaan lista työvoimapulan aloista kaipaa päivitystä. Saatavuusharkinta hidastaa monesti rekrytointia.

Akuutti työvoimapula on vaivannut hoiva-alaa kesällä ja syksyllä niin Pirkanmaalla kuin koko Suomessa.

Lähitulevaisuudessa ratkaisuja tarvitaan yhä kipeämmin, kun lain vaatima hoitajamitoitus astuu voimaan vuonna 2023.

Tampere on tehnyt selvityksen tarvittavien hoitajien määrästä. Sen mukaan omiin ja ostopalveluihin tarvitaan 530 hoitajaa lisää, jotta lain vaatima 0,7:n hoitajamitoitus täyttyy.

Nyt käsillä olevaan akuuttiin ongelmaan kaupunki kokeilee pilottia, jossa koulutetaan 34 hoiva-avustajaa Honkongissa yhteistyössä Mehiläisen kanssa. Tätä kokeilua hyödynnetään, kun mietitään ratkaisuja tulevien vuosien isoon työvoiman tarpeeseen.

Tällä hetkellä ulkomaalaisten hoiva-alan työntekijöiden työllistyminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Tähän pitäisi reagoida heti ja raivata kaikki mahdolliset esteet ja hidasteet tieltä.

Yksi tällainen hidaste on saatavuusharkinta.

Ulkomaalaislain mukaan työntekijän oleskeluluvan harkinnassa on selvitettävä työvoiman saatavuus. Käytännössä se selvitetään avaamalla paikka hakuun kahdeksi viikoksi.

Harkintaa ei tarvitse tehdä alalla, jossa on työvoimapula. Pirkanmaan linjaus on päivitetty huhtikuussa ja listalla on terveydenhuoltoalalta vain lääkäriharjoittelijat. Keväällä tilanne oli toinen, ja nyt lista kaipaa päivitystä. Työpaikkoja ei yksinkertaisesti pystytä täyttämään täällä olevilla ihmisillä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan saatavuusharkinta ei merkittävästi pitkitä prosessia, vaan suurin syy käsittelyaikojen venymiseen on, että hakemukset laitetaan vireille puutteellisin tiedoin.

Työnantajat ovat ainakin osittain toista mieltä.Mehiläinen toi loppukesällä Suomeen Hongkongissa kouluttamiaan hoiva-avustajia ja oleskeluluvan takia sen oli tehtävä työvoiman saatavuusharkinta.

Mehiläinen avasi yli 100 paikka hakuun prosessin vuoksi. mutta sai vain kaksi hakemusta. Hallinnollinen työ oli raskas verrattuna lopputulokseen.

Hallitusohjelman mukaan harkintaa ei olla poistamassa, mutta sitä halutaan sujuvoittaa ja nopeuttaa.

Myös useimmat Aamulehden haastattelemista Pirkanmaan kansanedustajista kannattavat harkinnan poistoa tai ainakin prosessin sujuvoittamista.