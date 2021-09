Kansanedustajien osallistumisesta aluevaaleihin käydään taistoa. Turhaan. Miksi ei hyödynnettäisi osaamista aluevaltuuston käynnistymisessä?

Aamulehti

Vaaliähkyä tai ei, mutta uudet vaalit häämöttävät neljän kuukauden kuluttua. Silloin päästään äänestämään ensi kertaa aluevaaleissa.

Terminä aluevaali on vakiintunut. Puhuttiinhan aiemmin maakuntavaaleista, mutta keskustakin näyttää taipuneen lyhyempään termiin. Tärkeintä puolueelle on saada maakuntamalli valmiiksi, nimellä ei ole niin suurta merkitystä.

PITKIN VUOTTA on keskusteltu siitä, kuka lähtee ja kuka saa lähteä aluevaaliin ehdokkaaksi. Vaaleja on nimitelty sote-ammattilaisten vaaleiksi, toisaalta niitä on sanottu eduskuntavaalien esivaaliksi.

Eniten liipaisimella ovat olleet kansanedustajat. Moni katsoo, että heidän ehdokkuus on turhaa. Miksi haalia valtaa lisää? Toiset taas ovat sitä mieltä, että heidän asiantuntemustaan tarvitaan. Onhan kyse täysin uudesta hallintomallista.

Uudet aluevaltuutetut ovat paljon vartijoina. He päättävät, miten mammuttimainen sote maakunnassa pyörii. Pirkanmaalla sote-sateenvarjon alla on henkilökuntaa noin 18 000 ja budjetti on hulppeat kaksi miljardia euroa. Valtuutettujen määrä nousee 79:ään.

Ei ole vaatimatonta sanoa, että näin suuren organisaation ylimmän vallankäyttäjän rooli on merkittävä.

Aamulehden tuoreessa kyselyssä vain neljä maakunnan kansanedustajaa kertoi lähtevänsä varmasti ehdolle. Kuusi edustajaa miettii ja kahdeksan viestitti, etteivät he lähde mukaan.

Julkisuudessa on pyörinyt tietoja, joiden mukaan joka kolmas kansanedustaja asettuisi ehdolle. Ja miksei asettuisi useampikin.

Tosin joukosta pitää siivota Helsingin kansanedustajat, koska siellä ei käydä lainkaan aluevaaleja kaupungin saaman erityisaseman takia.

VAIKKA POLIITIKON osallistumista kolmen tason päätöksentekoon eli kansanedustajana, kuntapoliitikkona ja aluevaltuutettuna arvostellaan vallan himoitsemisena, niin heidän osaamisensa voi olla kullan arvoista aluevaltuuston käynnistyttyä. Varsinkin, jos valtuutettu on ollut sote-uudistuksen keskipisteessä, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Aluevaali on hyvin tuntematon vaali. Äänestysprosentin pelätään jäävän alhaiseksi. Kun mukana olisi ennestään tuttuja poliitikkoja, voisi äänestysinto lisääntyä.

Joissakin puheenvuoroissa on vaadittu, että ensimmäisen valtuustokauden aikana pitäisi listata kokemuksia ja harkita, josko kansanedustajan ehdokkuutta rajattaisiin kahteen vaikuttamisen tasoon.

Kokemukset tietysti näyttävät, miten aika riittää kullakin poliitikolla yhteisten asioiden hoitoon, mutta jos virtaa riittää, niin miksi rajata mahdollisuuksia. Poliitikot ovat yleensä sinnikästä porukkaa, joille muutama lisäkokous vuodessa ei tuottane hankaluuksia. Asiasisältökin lienee useimmille tuttua; onhan sote-uudistusta yritetty pusertaa eri malleilla 15 vuotta.

Lue lisää: Nämä Pirkanmaan kansanedustajat lähtevät ehdolle aluevaaleihin – Sanna Marin ei ole mukana