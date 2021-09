Suomen taloudella menee juuri nyt hyvin.

Suomen ja Pirkanmaan taloudesta kuuluu poikkeuksellisen hyviä uutisia. Korona on väistymässä ja viimein myös tapahtumat ovat virkoamassa. On juhlan aika, kun kaikki alat pääsevät mukaan kasvun imuun. Suomen Pankki ennustaakin talouden kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia, ensi vuonna 2,8 prosenttia.

Työllisyysaste nousee lähivuosina joissakin ennusteissa jopa hallituksen tavoitteeseen eli 75 prosenttiin.

Suomalaisten tileillä on ennätyksellisen paljon rahaa. Kansalaisten talletukset ja sijoitukset ovat kasvaneet kovaa tahtia ja rahat odottavat kuluttamista. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on ennätystasolla. Se on itseasiassa valoisampi kuin koskaan mittaushistoriassa.

Suomelle tärkeän vientiteollisuuden tilaukset kasvoivat kesällä yli 50 prosenttia ja näyttää siltä, että investointeja on tulossa runsaasti uuteen teknologiaan, erityisesti energiaan ja ympäristöön liittyvissä ratkaisuissa. Teollisuuden veto jatkuu jonkin aikaa, kun maat elvyttävät hetken vielä voimakkaasti.

Syksyn budjettiriihi keskittyi ympäristöön liittyviin investointeihin. Energiainfrastruktuuri, teknologiat ja teollisuuden prosessien sähköistäminen saavat suurimmat panostukset. Tavoitteena on päästöttömämpi ja jopa hiilineutraali tulevaisuus.

Lisäksi pörssikurssit ovat kohonneet ennätyslukemiin ja talous näyttää vahvemmalta kuin aikoihin.

Kaikki on täydellistä? Ei suinkaan. Suomen Pankki kertoo, että talouskasvu todennäköisesti hidastuu nopeammin kuin on ajateltu.

Valtion talousarvioesityksestä voi lukea synkeän analyysin: ”Lähivuosina näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Julkisen talouden kestävyyttä heikentävät rakenteelliset tekijät, kuten väestön ikääntymien, eivät ole kadonneet vaan vaikuttavat jatkuvasti suhdanteista riippumatta.”

Perjantaina kerrottiin, että Suomen eläkejärjestelmä rahoitus ei ole kestävällä pohjalla. Taloustieteen professori Torben M. Andersenin tutkimus kertoo, että eläkemaksuja pitäisi nostaa heti 27 prosenttiin, että kokonaisuus kantaisi itsensä.

Lisäksi hallituksen suuret elvytyshankkeet ovat jääneet piippuun, vaikka raha olisi nyt poikkeuksellisen halpaa vuosisadan suurhankkeisiin.

Missä ovat esimerkiksi tärkeimpien väylähankkeiden läpivienti, kun nyt on todella mahdollisuus toteuttaa ne? Esimerkiksi pääradan kehittäminen on jumissa ja piilossa hankeyhtiöissä. Jopa Euroopan unionin tasolla ihmetellään mitä Suomi aikoo.

Hallitus on luvannut työllisyyspaketin ensi vuoden alkuun mennessä. Näyttää siltä, että siihen asti odotellaan ja toivotaan, että kasvu hoitaa. Iloinen kasvu peittää alleen suuret asiat, joiden korjaamisen aika olisi juuri nyt.