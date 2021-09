Moni on vielä 70-vuotiaana elämänsä vedossa

Eliniän nousu tarkoittaa, että iäkkäämmät ovat yhä tiiviimmin mukana arjessa.

Takavuosina oli yleinen käsitys, että ihmisten jäädessä eläkkeelle, alkaa rauhoittumisen aika. Ja monin paikoin olikin niin, että työelämä oli vienyt mehuja sen verran tiiviisti, että elinpiiri muotoutui melko pieneksi. Toki yksilöllisiä eroja on aina ollut.

Nykypäivänä vielä yli 70-vuotiaat ovat yleisesti hyvävointisia ja vahvasti mukana elämässä kaikin puolin. Moni kokee elävänsä elämänsä parasta aikaa. Vanhus-nimikettä on heidän kohdallaan vaikeaa käyttää. Tutkijat sanovat, että elinkaareen on tullut yksi ikäryhmä lisää eli myöhäiskeski-iässä olevat, joiksi lasketaan 65-75 -vuotiaat. Nimike on otettu käyttöön nimenomaan siksi, että keskimääräinen elinikä on pidentynyt ja toimintakykyiset vuodet lisääntyneet.

Elinikää ovat nostaneet paitsi kohentunut terveydenhuolto, myös monipuolistunut ravinto ja aikaisempaa terveellisemmät elintavat.

Tutkijat kehottavatkin ihmisiä paitsi syömään terveellisesti, myös käyttämään kehoa ja mieltä aktiivisesti sekä tapaamaan muita ihmisiä, välttämään ylipainoa ja liiallista nautintoaineiden käyttöä.

Eliniän nousu tuo monenlaisia muutoksia yhteiskuntaan. Kaikkia muutoksia ei varmaan osata vielä edes täysimääräisesti ennakoida. Inhimillisesti ajateltuna on luonnollisesti hienoa, jos ihmisten terveet elinvuodet lisääntyvät.

Kansantaloudellisesti voi sen sijaan tulla ainakin ajallisia haasteita, etenkin silloin, kun työssä olevia on entistä vähemmän työelämän ulkopuolella oleviin nähden. Näin on myös Suomessa käymässä entistä vahvemmin.

Tätä yhtälöä joudutaan ratkomaan lähitulevaisuudessa muun muassa eläkeiän myöhentämisellä ja varmasti myös lisääntyvällä maahanmuutolla.

Samalla varmaan lisääntyy se, että eläkkeelle jääneet osallistuvat edelleen työelämään ainakin osa-aikaisesti. Monilla aloilla tällä pystytään tasaamaan erilaisia ruuhkahuippuja. Ruotsissa eläkeläisten työskentely on paljon yleisempää kuin Suomessa.

Eliniän nousu vaikuttaa omalta osaltaan myös kulutukseen. Vaikka eläkkeelle siirryttäessä käteen jäävät tulot laskevat, ja moni joutuu venyttämään senttejä, on eläkeläisten joukossa paljon myös hyvin tai kohtuullisen hyvin toimeentulevia. Suuri osa eläkeläisistä on myös maksanut asuntonsa ja kerryttänyt säästöjä. Nämä mahdollistavat kulutuksen ylläpidon tai jopa lisäämisen, kun aikaa on enemmän.

Sopusointuisessa yhteiskunnassa kaikki ikäluokat ovat rooliensa mukaan osallisina yhteisen hyvän ylläpidossa.

Ikä on suhteellinen käsite. Urheilussa monin paikoin jo 35-vuotiaat siirtyvät ikämies- ja -naisluokkaan.