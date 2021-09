Tiehankkeet vahvistavat Tampereen seudun elinvoimaa pitkällä tähtäimellä.

Tampereen seudun uudet tiehankkeet tulevat mullistamaan paitsi kaupungin eteläpuolista maisemaa, myös liikennettä ja liikkumista.

Maakuntakaavassa pitkään suunnitellut hankkeet ovat nyt etenemässä. Toinen kehätie ja siihen liittyvä Puskiaisten oikaisu ovat viisasta varautumista tulevaisuuteen.

Tavallaan hankkeet ovat sukua Tampereen raitiotielle, vaikka nämä eivät sinänsä mitenkään toisiinsa kytkeydykään. Molemmissa hankkeissa katse on nimittäin vuosikymmenten päässä. Missä määrin liikennemäärät kasvavat, kuinka paljon uutta tonttimaata tarvitaan asunnoille ja yrityksille, ja mihin sitä on järkevää rakentaa?

Pirkanmaalla ja Tampereen seudulla on ollut kyky katsoa tulevaisuuteen. Tampereen keskusta on kehittynyt 20 viime vuoden aikana suurin harppauksin ja väkiluku on seurannut perässä. Tämä kehitys vaatii viisasta ennakoimista myös liikennehankkeissa.

Vaikka uusi kehätie nyt etenee, monet liikenteeseen liittyvät kysymykset jäävät edelleen avoimiksi. Tampere-Pirkkalan-lentokentän käyttöasteen palautuminen parhaiden vuosien tasolle on edelleen täysi kysymysmerkki. Uudet tiehankkeet palvelevat lentokentän syöttöliikennettä, mutta toisaalta alueella on runsaasti myös yritystoimintaa, joten paranevat yhteydet ovat tervetulleita, vaikka lentokenttä jatkaisi ruususen untansa.

Ratahankkeista ratkaisematta ovat edelleen järjestelyratapihan tulevaisuuden toteutus Lempäälään sekä kaupungin länsipuolen ohitusrata.

Uusien tienhankkeiden tarkoitus on sujuvoittaa liikkumista ja ehkäistä pullonkauloja, ei pelkästään paikallisesti vaan myös Tampereen ohittavan liikenteen osalta. Hankkeita suunnitellessa on kuitenkin otettava huomioon myös lähiseudun asukkaiden tarpeet sekä luontoarvot. Kehätiehanke on herättänyt luontojärjestöissä ja osassa asukkaista suurta huolta niin metsistä kuin päästöistä.

Tampereen eteläpuolella on yhä runsaasti rakentamattomia maa-alueita, joten tiehankkeista ei pitäisi syntyä kohtuutonta rasitetta Pirkkalan, Lempäälän tai Kangasalan asukkaille, kun tielinjaukset on tehty viisaasti. Rakentajat ovat luvanneet huomioida hankkeissa myös luontoarvot niiltä osin kuin se on mahdollista.

Tampere on vahvasti kasvava ja muuttovoittoinen alue. Vireä yritystoiminta tarvitsee uusia tiloja ja vientiteollisuus joustavat väylät viedä tavaraa maailmalle. Tampereen seudun velvollisuus on edistää parhaansa mukaan näitä pyrkimyksiä ja varmistaa sillä alueen elinvoima myös tulevaisuudessa.