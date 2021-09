Pysäköintinormia on vara höllätä Tampereella

Tiukka pysäköintinormi on ongelma, jos se estää järkeviä rakennusprojekteja.

Uudisrakentamisen pysäköintinormia saatetaan muuttaa hyvinkin pian Tampereella (AL 16.9.2021). Anna-Kaisa Ikosen (kok.) elokuussa hyväksytyssä pormestariohjelmassa linjataan, että normia tulee uudistaa heti uuden valtuustokauden alussa. Edellisen kerran normia päivitettiin viime valtuustokaudella.

Pysäköintinormi sääntelee muun muassa sitä, kuinka paljon uudisrakennusten yhteyteen tulee rakentaa pysäköintipaikkoja henkilöautoille. Mitä enemmän kerrosneliöitä, sitä enemmän yleensä pitää rakentaa parkkipaikkoja. Esimerkiksi kaupungin ydinkeskustassa parkkipaikkoja vaaditaan vähemmän kuin kauempana keskustasta.

Tampereen tavoitteena on muuttaa pysäköintinormia niin, että se tukee kaupungin kasvua ja ”kaupunkitilan kestävää käyttöä”.

Käytännössä tämä tarkoittaa normin keventämistä entisestään etenkin kaupungin ydinkeskustassa ja merkittävien joukkoliikennereittien varrella.

Pysäköintipaikkojen rakentaminen on usein kallista ja saattaa jopa hidastaa uudisrakentamista ja joskus estää rakennusprojekteja. Yhden pysäköintipaikan kustannus voi olla kymmeniätuhansia euroja. Kustannukset tietysti heijastuvat myös asuntojen hintoihin tai vuokriin.

Pysäköintipaikat vievät lisäksi usein tilaa tiiviiltä rakentamiselta, vaikka usein pysäköintipaikat rakennetaankin maan alle.

Yksi vaihtoehto on hyödyntää keskitettyjä ja uusia pysäköintiratkaisuja eli esimerkiksi isoja parkkihalleja, jotka eivät välttämättä ole aivan asuintalon vieressä.

Vielä ei ole tietoa, kuinka paljon pysäköintinormia käytännössä kevennetään. Valmistelu alkanee pian.

Se on selvä, että normia ei kannata keventää hallitsemattomasti. Jos asukkaille ei riitä parkkipaikkoja, riskinä on, että autot täyttävät kadut.

Moni ajattelee, että henkilöauton tarve vähenee, jos muuttaa keskustaan tai esimerkiksi raitiotiereitin varrelle. Toisaalta aika monella se auto kuitenkin edelleen on – ja on todennäköisesti myös tulevaisuudessa.

Pormestariohjelmassa todetaan, että erityisesti on kevennettävä ARA-asumisen, erityisryhmien ja opiskelijoiden asumisen parkkinormia. Tämä on hyvä tarkennus.

Opiskelija-asunnoissa parkkinormi on jo nyt kevyempi kuin tavallisissa asuinkerrostaloissa, mutta normia on vara höllentää entisestään. Ei ole järkeä rakentaa pysäköintipaikkoja opiskelijoille, jos he eivät niitä tarvitse.