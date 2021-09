Sähköpotkulauta on erinomainen palvelu, joka vakiintuu osaksi kaupunkiliikennettä. Sen ongelmiin on ratkaisut. Lieveilmiöiden kustannukset kuuluvat myös lautayhtiön maksettavaksi, eivät vain veronmaksajalle.

Näppärä kaksipyöräinen moottorikulkine, joka on varsinkin nuorten suosiossa. Sen avulla pääsee nopeasti minne haluaa, vaikka bussi ei kulkisi. Ajaminen ei paljon maksa varsinkaan autoiluun verrattuna, ja pysäköinti on helppoa, koska vehkeen voi jättää melkein minne vain. Erityisesti nuoria laite vapauttaa liikkumaan itsenäisesti jo ennen ajokortti-ikää.

Liikkumisen vapauden huumalla on rajut kääntöpuolensa: viikonloppuiltaisin ajetaan juovuksissa liian kovaa kaksi päällä ja törmäillään, luita murtuu. Autoon törmätessä massan karu laki määrää ja kevyempi on altavastaaja. Traagisimmillaan on ajettu kuolonkolari. Jotkut kuskit eivät hahmota liikenteen kokonaisuutta vaan ajelevat minne nenä näyttää, välillä kaasu pohjassa kamikazena jalkakäytävällä.

EN NYT PUHU sähköpotkulaudoista vaan muistelen lapsuuteni 1980- ja 1990-luvun mopoliikennettä. Haitat olivat hyvin vastaavat: Harva se viikko joku saapui taas yläasteelleen kyynärsauvoja kopsutellen, komea kipsi jalassa viikonlopun ohjausvirheen muistona. Ruumiitakin tuli.

Mopot palaavat mieleeni, kun luen sähköpotkulaudoista käytävää keskustelua. Liian pienet pyörät, kiikkerä ohjausgeometria ja nopeuden rajoittamiset käsiteltiin nekin jo Honda Monkeyn ja Suzuki PV:n eli tossumopojen kautta 30 vuotta sitten.

Mopoissa kolme asiaa oli eri tavalla: Niillä oli laitonta ajaa juovuksissa tai ilman kypärää. Niille oli selvä paikka sääntelyssä ja pakollinen vakuutus. Kaikkein tärkeimpänä niiden olemassaolo lähtökohtaisesti hyväksyttiin omaksi pikku osasekseen yhteiskunnassa, joka järjestäytyi avoimeksi markkinataloudeksi. Kun maalaiskunnan mopopojista alkoi tulla jonoa ensiapuaseman kipsauspisteeseen tai maijapartion päätyöksi uhkasi muodostua viritetyn PV:n jahtaaminen metsäautotiellä, asiaan reagoitiin miettimällä, miten kännissä mopoilua saisi vähemmäksi. Mopojen kieltäminen ei käynyt edes mielessä.

SÄHKÖPOTKULAUDAT ovat kiistattoman hyvä palvelu. Tätä kuvastaa se, että kaupunkipyörät ovat jääneet täydellisesti niiden jalkoihin. Vika ei välttämättä ole kaupunkipyörien markkinoinnissa vaan siinä, että lauta saattaa olla asiakkaan mielestä ylivoimaisesti parempi.

Laudoilla on selvät ongelmansa, ennen kaikkea vaaratilanteet ja vammautumiset, joiden kustannuksen kantaa veronmaksaja eikä lautayhtiö.

Kieltämisen sijaan ratkaisut ovat helpot: Säädetään sähköpotkulaudan kuljettamiseen yhden promillen raja, huviveneilyn tapaan. Se lopettaa valtaosan humalassa törmäilystä mutta ei estä sitä, että nauttii ravintolapäivällisellä aperitiivin ja viinin, vaikka poistuisi laudalla. Lisäksi lautayhtiön on syytä maksaa osansa tapaturmien hoidosta pakollisen vakuutuksen muodossa. Vakuutuksen hinnoittelu pitää huolen siitä, että lautayhtiökin kiinnostuu tapaturmien välttämisestä.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.