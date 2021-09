Kadun ulkonäköä tärkeämpää on sujuva liikkuminen

Jos ja kun Hämeenkadusta halutaan todellinen ihmisten katu ja houkutteleva paikka, siellä täytyy olla miellyttävää liikkua.

Tampereen tavoitteena on kaksinkertaistaa pyöräliikenteen määrä vuoteen 2030 mennessä, kertoo kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen Aamulehden haastattelussa (A4–7).

Traficomin vuoden 2020 henkilöliikennetutkimuksen mukaan Tampereen seudulla pyöräilyn osuus liikkumismuodoista on seitsemän prosenttia, kun se Oulussa on yli kaksinkertainen: 16 prosenttia. Turkukin menee edelle kahdeksalla prosentillaan, ja Helsinki on vähän perässä kuudella prosentilla. Kannattaa huomata, että tutkimuksen tiedot ovat vuodelta 2016.

Se on kuitenkin selvää, että tehtävää Tampereella tavoitteeseen pääsemiseksi vielä on – ja mahdollisuuksia. Kaupungin suunnitelmissa on tehdä merkittäviä parannuksia pyöräreitteihin ja esimerkiksi Tammerkosken ylittävän patosillan leventämismahdollisuutta tutkitaan.

Tampereen on toki tehtäväkin konkreettisia ja vaikuttavia toimia pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen, eikä vain siksi, että voittaisimme Oulun. Jo kaupungin omat ilmastotavoitteet ja kaupunkilaisten lihasvoimalla tapahtuvan liikkumisen tukeminen edellyttävät sitä.

Kun Aamulehti kävi liikennesuunnittelun ja pyöräilyn asiantuntijoiden kanssa katsomassa Tampereen keskustaa pyörän selästä, kiitosta keräsivät erityisesti sellaiset kohdat, joissa pyörätie erottuu hyvin, on merkitty ymmärrettävästi ja jatkuu selkeästi.

Sen pitäisi olla kaiken liikenteen kehittämisen lähtökohta: että käyttäjät ymmärtävät helposti, miten missäkin kohdassa on tarkoitus liikkua. Hyväkin suunnitelma jää puolitiehen, jos merkinnät kadulla ovat epäselvät tai niitä on niin harvassa, että suurin osa ei niitä näe tai huomaa.

Kysymys on paitsi liikenteen sujuvuudesta, myös sen turvallisuudesta.

Siksi on erikoista, että Hämeenkadulla on Aamulehden jutun haastateltavien mukaan ulkonäkö ohittanut toiminnallisuuden. Kadustahan tuli miljoonaremontissa komea, mutta se ei yksin riitä.

Hämeenkadulla tuntuu välillä vallitsevan melkoinen epäselvyys siitä, miten pyöräilijöiden, jalankulkijoiden, sähköpotkulautojen, ratikasta poistujien ja muiden on tarkoitus kadulla turvallisesti liikkua.

Jos ja kun keskustan pääkadusta halutaan todellinen ihmisten katu ja houkutteleva paikka, siellä täytyy olla miellyttävää liikkua. Kun ihmiset työmaiden valmistuttua opettelevat uudet reitit ja kulkupaikat, valittuihin reitteihin totutaan nopeasti. Siksi niiden pitäisi olla heti alusta asti selkeät.

Niin tärkeää kuin Hämeenkadun ulkonäkö onkin, ihmisten mahdollisuus liikkua siellä sujuvasti ja turvallisesti on vielä tärkeämpää. Siksi kadun käyttäjien palautteita kannattaa kuunnella herkällä korvalla.