Iskun vaikutuksia näemme tänäkin päivänä.

Uskonnollinen terrorismi tuli viimeistään kaikille tutuksi tasan 20 vuotta sitten, kun World Trade Centerin kaksoistornit romahtivat Yhdysvalloissa suorassa lähetyksessä. Päivä muutti maailmaa pysyvästi. Olemme todistaneet iskun seurauksia kaksi vuosikymmentä. Heijastevaikutuksia olemme nähneet kaikkialla maailmassa. Myös Suomessa, kun Turun terrori-isku tapahtui 18. elokuuta 2017.

Viimeisin käänne on Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista. Uskonnollinen ääriliike taleban otti jälleen maan haltuunsa, jota se oli hallinnut aiemmin vuosina 1996–2001. Taleban tunnetaan äärimmäisen vanhoillisesta islamin tulkinnasta, ja se kutsuu hallitsemaansa valtiota Afganistanin islamilaiseksi emiirikunnaksi.

Ennen New Yorkin iskua talebanin suojissa vahvistui ja kehittyi Osama bin Ladenin johtama uskonnollinen terroristiryhmä al-Qaida. Ryhmä kävi talebanien kanssa Neuvostoliiton vastaista uskonsotaa, jihadia. Kun kommunismista ei ollut enää viholliseksi, kääntyi viholliskohteeksi Yhdysvallat ja sen länsimaistuneet liittolaiset Lähi-idässä, etunenässä bin Ladenin syntymämaa Saudi-Arabia. Bin Ladenin mukaan tärkeintä oli keskittyä yhteisiin islamin vihollisiin, ympäri maailman.

Uskonnollinen terrorismi on hakenut järjettömän voimansa äärimmäisistä islamintulkinnoista ja sekoittanut mukaan sakeaa, perusteetonta vihaa. Tällaisen toiminnan syntymiseksi on tarvittu otollinen maaperä eli fundamentalistiset uskonnolliset säännöt ja äärimmäisen ankara tapa hallita ihmisiä. Afganistan on taas luisumassa tällaiseksi maaksi.

Otollisessa maaperässä on syntynyt liikkeitä ja uskonsotureita, jotka ovat olleet valmiita mihin tahansa. Myös surmaamaan itsensä.

2. toukokuuta 2011 amerikkalaissotilaiden kommandojoukko laskeutui yöllä helikoptereilla muurein suojatun kolmikerroksisen rakennuksen edustalle Abbottabadin kaupungissa. Puoli tuntia myöhemmin Osama bin Laden oli kuollut.

Uskonnollisen terrorismin luultiin hiipuvan, kun al-Qaidan johtaja oli kuollut ja taleban oli häädetty Afganistanista. Vuonna 2014 al-Qaidasta irtosi kuitenkin vielä kovemmin toimiva ja äärimmäisempi Isis. Isisin nousua seurasi useita terrori-iskuja myös Euroopassa.

Uskonnollinen terrorismi jatkaa olemassaoloaan, mutta tulevaisuuteen täytyy puuttua. Parhaiten se onnistuu takaamalla ihmisille paremmat elinolot, koulutus ja kaikille samat oikeudet. Lisäksi kaikkien, myös länsimaissa, olisi hyvä ymmärtää, että ääriajattelu ei tee meistä parempia ihmisiä eikä vie kehitystä eteenpäin.