Tampereen Ruotulan kaavoitus on vaikeaa, mutta mahdollisuudet ovat isot.

Ruotulan golfkentän kaavoittaminen nousee jälleen isoksi puheenaiheeksi Tampereella (AL 7.9.2021).

Lue lisää: Tampere haluaa rakentaa ratikkalinjan ja asuinalueen suositulle golfkentälle – Tällaiset ovat suunnitelmat: uusia koteja tuhansille, kenttää siirretään

Kaupunki aikoo jo tällä valtuustokaudella päättää raitiotielinjan jatkamisesta Tampereen yliopistolliselta sairaalalta Koilliskeskukselle. Raitiotie on määrä vetää golfkentän halki. Viereen ratikan molemmin puolin rakennetaan asuntoja mahdollisesti noin 6000 ihmiselle.

Ruotulassa on ollut golfkenttä jo 1960-luvulta. Sittemmin laajentunut kenttä on vuodesta toiseen kovassa käytössä. Lisäksi golfkentän kyljessä on kansainväliset mitat täyttävä frisbeegolfkeskus, jonka säilyttämistä vaativassa adressissa on jo noin 16 000 nimeä. Alueella on lisäksi tenniskeskus ja suunnitellun kansallisen kaupunkipuiston raja.

Kaupunki haluaa säilyttää golfkentän, mutta sitä joudutaan siirtämään osittain. Siirron kustannukset maksaisi maanvuokralainen Tammer-Golf.

Muutama vuosi sitten selvitettiin kentän siirtoa Pirkkalaan, mutta elokuussa 2019 kaupunginhallitus linjasi, että golfkenttä jää Ruotulaan. Sitä voidaan kuitenkin siirtää siellä osittain. Nyt linjaus on kirjattu uuteen pormestariohjelmaankin.

Kentän siirto edellyttäisi todennäköisesti jonkinlaisia metsähakkuita Kauppi-Niihaman metsissä, joita moni käyttää virkistysalueina. Tarkoitus on, että arvokkaimpia metsäalueita ei kaadeta, vaan hyödynnetään metsittyneitä vanhoja pellonpohjia.

Jos kaavoitus etenee suunnitellusti, Ruotulan yleissuunnitelma tulee hyväksyttäväksi ja asemakaavoitus alkaa ensi vuonna. Alueen kaavoittaminen ei ole helppoa, kun erilaisia intressejä ja yhteen sovitettavaa on niin paljon. Paljon on myös selvitettävää, esimerkiksi golfkentän siirron kustannukset.

Mahdollisuudet ovat kuitenkin isot. Ruotulaan voidaan kaavoittaa viihtyisä asuinalue, joka tukeutuu raitiotiehen ja jonka kyljessä on golfkentän lisäksi muitakin ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Myös frisbeegolfkenttä pitää pyrkiä säilyttämään Ruotulassa.

Raitiotien rakentamiselta Koilliskeskukselle putoaisi pohja, jos Ruotulaan ei tehtäisi merkittävää uutta asuinaluetta. Tulevaisuudessa ratikka voisi mennä Kangasalle asti. Raitiotien hyöty tulee osittain siitä, että sen yhteyteen voidaan rakentaa tiiviisti uusia asuntoja kasvavassa kaupungissa.

Alun perin vaihtoehtona oli jopa 10 000 asukkaan asuinalue, mutta se olisi tarkoittanut isoja hakkuita Kauppi-Niihamaan. 6000 asukkaan asuinalue kuulostaa realistisemmalta ja säästää metsiä kaupunkilaisten iloksi.