Tampereen yliopisto juhlii tänään lukuvuoden avajaisia kampusten vähitellen avautuessa.

Tampereen korkeakouluyhteisö on ollut viime vuodet melkoisessa myllerryksessä. Ensin käytiin läpi epävarmuuden vuodet, kun uutta korkeakoulua suunniteltiin ja yksityiskohdista väännettiin aina nimeä myöten.

Vuonna 2019 Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto sitten yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi ja samalla syntyi uuden yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostama Tampereen korkeakouluyhteisö.

Yhteistä arkea ei kuitenkaan ehditty elää kauaakaan, kun koronapandemia iski keväällä 2020 ja hiljensi kampuselämän. Siirtyminen etäopintoihin tapahtui kesken kurssien ja samalla monelta katosivat sosiaaliset kontaktit. Korona-aika on lisännyt monen kuormitusta ja heikentänyt mielenterveyttä. Etäajan korkeakoulu on ollut vain varjo edeltäjästään.

Tänään Tampereen yliopiston juhliessa lukuvuoden avajaisia onkin tarjolla jonkinlainen uusi alku. Juhlallisuudet järjestetään vielä koronan takia virtuaalisesti, mutta muuten ihmiset ovat alkaneet vähitellen palata kampuksille.

Korkeakouluyhteisön tavoitteena on, että lähiopetusta voidaan näin lukuvuoden alussa järjestää etenkin ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. Se on tärkeää, sillä opiskeluun liittyy vahvasti myös sosiaalinen puoli, joka vaikuttaa tuhansiin ihmisiin. Tampereellakin opiskelijoita on pienen kaupungin verran ja henkilökuntaakin tuhansia.

Lähiopiskelua varten on luotu turvaohjeet, joiden avulla voidaan järjestää niin kursseja kuin tenttejäkin.

Yliopiston avaamista tukee myös mahdollisimman korkea koronarokotuskattavuus. Siinä auttavat korkeakouluyhteisön eri toimipisteillä tällä ja ensi viikolla järjestettävät pop up -rokotustilaisuudet, joissa kaikki opiskelijat voivat kotikunnasta tai -maasta riippumatta käydä ottamassa rokotteen.

Yliopisto on lyhyen historiansa aikana saanut paljon kritiikkiä muun muassa teknisten järjestelmien toimimattomuudesta. Viimeistään nyt onkin hyvä hetki pysähtyä miettimään tärkeintä eli käyttäjää. Hallinto olkoon opiskelijoita ja tutkijoita varten.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls sanoi Aamulehden haastattelussa helmikuussa, että opiskelijat ovat ratkaisevan tärkeä uusiutuva muutosvoima niin maailman kuin Tampereenkin alueen tulevaisuudessa. Siinä Walls on oikeassa. Korkeakouluyhteisön onkin etenkin nyt tärkeää huolehtia opiskelijoistaan ja varmistaa, että opintojen eteneminen on sujuvaa, eikä kukaan jää yksin. Vasta silloin voidaan puhua yhteisöstä muutenkin kuin paperilla.