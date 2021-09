Joissakin kunnissa jopa neljännes valtuutetuista on kunnalla töissä. Tämä lisää eturistiriitojen vaaraa. Oma etu voi mennä yleisen edun edelle.

Uudet kunnanvaltuustot ja -hallitukset ovat aloittaneet juuri työnsä eri puolilla Suomea.

Luottamushenkilöiden päätöslistalta löytyy sama kestoaihe kuin edeltäjilläkin: julkishallinnon krooninen rahapula.

Esimerkiksi sote-uudistuksen toivotaan hillitsevän sosiaali- ja terveysmenojen kasvua, mutta mitään takeita asiasta ei ole. Niinpä paineet pienentää julkista sektoria ovat vahvat.

Miten tavoitteeseen pääsyyn vaikuttaa se, jos huomattava osa luottamushenkilöistä saa palkkansa kunnalta? Aamulehti selvitti, kuinka moni pirkanmaalaisvaltuutettu on kunnalla töissä (Uutiset A4-6).

Selvityksessä kävi ilmi, että kirjo on laaja. Esimerkiksi Hämeenkyrössä, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä jopa viidennes valtuutetuista on kunnan työntekijöitä. Alimmillaan heidän osuutensa oli Lempäälässä (5 prosenttia) ja Ikaalisissa (4 prosenttia), Tampereella prosenttiluku on 9.

On oletettavaa, että jos ns. ”kuntapuolue” kasvaa merkittäväksi tekijäksi, halu pienentää kunnan omia kustannuksia laskee. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan kunnan menot kasvavat, kun kunnan työntekijöiden määrä valtuustossa lisääntyy. Keskikokoisessa kunnassa yhden valtuutettuna toimivan kuntatyöntekijän lisäys kasvattaa kuluja jopa lähes puoli miljoonaa euroa vuodessa.

Tulos on mielenkiintoinen ja merkittävä. Kunnan työntekijöiden vaalikelpoisuutta ei voi laajasti rajoittaa. Kuntalaki karsii valtuustoista pois lähinnä kunnanjohtajat ja joitakin johtavissa tehtävissä toimivia henkilöitä.

Kunnalla työskentelevien joukossa on paljon osaamista ja kokemusta, joista on hyötyä arjen ongelmien ratkaisuissa. Siitä huolimatta ”kuntapuolue” ei saa kasvaa liian suureksi. Ja tällainen se alkaa jo olla paikka paikoin. Valistunut ja vastuuntuntoinen valtuutettu osaa varmaankin erottaa työroolinsa ja luottamusroolinsa, mutta paine vääristymiin nousee varmasti, mitä merkittävämmäksi kuntapuolue kasvaa.

Tampereella poistettiin yksi valuvika, kun konserniohje kielsi kaksoisroolit kaupungin tytäryhtiöissä. Niinpä konsernijohdossa ei voi olla tytäryhtiön johtoon kuuluva henkilö.

Lain mukaan enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä ei voi olla kunnan työntekijöitä. Tätä rajaa voitaisiin tiukentaa edelleen. On selvää, että päätöksenteko ei ole riippumatonta niin kauan, kun kunnanhallituksessa on kunnan työntekijöitä. Ristiriita on koko ajan olemassa, vaikka yksittäisessä asioissa huolehdittaisiin jääviyskysymyksistä.