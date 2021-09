Elämän täyden vapautumisen on syytä onnistua – Tampereella on niin kovat panokset pelissä, että epäonnistuminen ei saisi olla mahdollista

Tampereella panokset ovat erityisen kovat, kun Uros-areenan avaus lähestyy.

Tapahtumien syksy on alkanut Tampereella väkevästi. Tämän viikonlopun aikana urheillaan ja syödään hyvin, kun lentopalloilun EM-kisat jatkuvat Suomen otteluilla, Tamperrada pintxo-fiesta huipentuu ravintoloissa ja Manse PP:n jännittävät pelit jatkuvat Kaupissa. Lisäksi messukeskuksessa järjestetään asumisen ykköstapahtuma Asta-messut.

Viime viikonloppuna vietettiin näyttävästi Tampere soi -festari ja järjestettiin upeat Kalevan Kisat.

Jatkoa seuraa, kun muun muassa 120 vuotta täyttävä Tampereen Työväen Teatteri aloittaa syksyn suuret tuotantonsa syyskuun puolivälissä.

Tapahtumien supersyksyn huipentuu ravintoloiden pikkujoulukauteen, uusiin Tampereen kirjafestareihin ja lopulta Uros-areenan avaukseen.

Tampereen tapahtumat on järjestetty rajoitetusti. Ne ovat sujuneet hyvin ja pääsääntöisesti koronaturvallisesti. Kohta kuitenkin koittaa hetki, kun rajoitukset on poistettava kokonaan ja luotettava rokotusten voimaan. Hallituksen mukaan tämä voisi tapahtua lokakuussa.

Lisää toivoa antaa THL:n tuore tutkimus, jonka mukaan kaikkien Suomessa käytettävien koronavirusrokotteiden teho on kahden rokoteannoksen jälkeen hyvä koronavirustartunnan saamista vastaan ja erinomainen sairaalahoitoa vaativaa vakavaa koronavirustautia vastaan. Hyvä esimerkki tästä on se, että 60–69-vuotiailla kahdesti rokotetuilla koronaviruksen ilmaantuvuus on lähellä nollaa. Suurin osa tartunnoista onkin tällä hetkellä rokottamattomilla henkilöillä, joita ovat myös lapset ja nuoret.

Epidemiasta on tullut jo nyt rokottamattomien epidemia. Kun loputkin rajoitukset poistuvat, rokottamattomien todennäköisyys saada virus kasvaa edelleen. Siksi lasten ja nuorten rokottamisen tahtia pitäisi saada kiihdytettyä.

Kun yhteiskunta avataan kokonaan, on kaikki keinot sen mahdollistamiseksi otettava käyttöön. Se voi tarkoittaa koronapassin nopeaa käyttöönottoa mahdollisesti tapahtumissa, ehkä ravintoloissa, onpa jopa väläytetty työpaikkoja. Koronapassin käyttöönotto ei tule olemaan niin helppoa kuin annetaan ymmärtää, oikeudellisesti eikä toteutukseltaan. Silti se on otettava keinovalikoimaan.

Tartuntaketjujen jäljitys on työlästä ja jäljityksen keventäminen on paikallaan. Silti jatkossakin täytyy olla mahdollisuuksia puuttua jäljityksessä suurimpaan tartuntariskiin eli käytännössä ihmisten koti- ja lähipiiriin.

Elämän vapautumisen lähes normaaliksi pitäisi onnistua rokotteilla ja varmistavilla toimenpiteillä. Kaikkien toimenpiteiden lähtökohtana pitää olla vapaus. Avaamisesta koituva riski on otettava, koska rajoitukset eivät voi jatkua tällaisina enää kovin pitkään.

Rajoitusten jatkuminen olisi suuri vahinko Tampereelle, joka jatkossa elää tapahtumista.