Budjettiriihestä tulossa kova vääntö – eteenpäin mennään, mutta nilkuttaen

Pitkin kesää vasemmistoliitto ja vihreät ovat julistaneet riihen olevan ilmastoriihi. Keskusta pitää riihtä talouden riihenä.

Hallituksen tiistaina alkavaa budjettiriihtä on puitu monella saralla ennen kuin varsinainen riihi on edes alkanut.

Pitkin kesää vasemmistoliitto ja vihreät ovat julistaneet riihen olevan ilmastoriihi. Keskusta taas pitää riihtä talouden riihenä, eli riihen eväillä on talous saatava entistä ripeämpään kasvuun ja työllisyys ylös.

Riihi toistaa joka vuosi samaa kaavaa. Ministerit esittelevät kilvan näkemyksiään siitä, paljonko valtio aikoo seuraavana vuonna kuluttaa rahaa, ja mistä ne rahat otetaan.

Tällä kertaa rummutus on ollut poikkeuksellisen voimakasta etukäteen. Keskiöön ovat nousseet jälleen kerran keskusta ja vihreät, joiden on koko hallitustaipaleen ajan ollut vaikea löytää yhteistä säveltä.

Milloin on ärhennelty bensa- ja lihaverosta, milloin poliittisista nimityksistä ja metsästrategiasta. Nyt vihreillä on kovat piipussa. Heidän mukaansa maataloustukia jaellaan, mutta päästöt eivät vaan vähene. Turvepelloille he väläyttävät raivausmaksua.

Keskustalle vihreiden jatkuvat vaatimukset ovat myrkkyä. Jo nyt on kuultu hallituslähteistä, miten vastapuolet nokittelevat toisiaan. Vihreissä tuskaillaan, miten keskustalle ei kelpaa mikään, keskustaväki taas sanoo, että vihreät yrittävät panna maaseutua polvilleen ja toteuttaa ilmastotoimet rankimman polun kautta.

Kansa sai seurata keväällä ennätyspitkää kehysriihtä, jossa keskusta uhitteli jättävänsä hallituksen. Nyt vihreät pelaa samoilla korteilla. Uhkailustakin menee teho, kun sitä tarpeeksi kauan tekee.

Vaikka vääntö on kovaa, niin veikkaus on, että riihestä tullaan ulos rivit jokseenkin kasassa. Ehkä jokin kriisinpoikanen nähdään, mutta loppupelissä viisikko selittelee päätökset parhain päin. Jokaiselle jotakin. Sähköpostit täyttyvät pian tiedotteista, joiden mukaan jokainen puolue asteli riihestä voittajana.

Kompromissi ei takaa sitä, että seuraavat 1,5 vuotta olisi auvoista hallituksessa. Eteenpäin mennään, mutta nilkuttaen.

Nyt nuijitaan pöytään vain ensi vuosi. Pitkän ajan linjaukset työllisyystoimista ja ilmastoteoista odottavat. Vihreät tarjoili tähänkin matsiin alkueväät. He ehdottivat, että Suomen maa- ja meripinta-alasta 30 prosenttia suojellaan. Kaikki luonnontilaiset metsät pantaisiin suojeluun.

Isojen linjojen lisäksi riihessä on monia yksityiskohtia, joihin olisi löydettävä lisärahoitus. Yksi niistä on poliisien määrärahat.

Aamulehti kysyi pirkanmaalaisilta kansanedustajilta poliisin resursseista. Kukaan ei halua supistuksia poliisityöhön, päinvastoin. Poliisien määrää halutaan lisätä reippaasti. Siinäkin esimerkki yhtälöstä, jonka ratkaisu ei ole helppo.