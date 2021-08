Tampereen Pyrinnön ja Hakasten suuri vaikutus suomalaiseen seuraelämään jatkuu Kalevan Kisojen jälkeen.

Suomalainen yleisurheilu elää uutta nousukautta, kun nuoret urheilijat ovat rikkoneet ennätyksiä. Kesällä suomalaisjuniorit ottivat peräti neljä henkilökohtaista maailmanmestaruutta kovilla tuloksilla. Tampereen Pyrinnön superlahjakkuus Saga Vanninen oli nuorten kisojen ylivoimaisimpia mestareita.

Yksilölajeissa nousu on alkanut nuorista, mutta joukkuelajeissa Suomi on jo aikuisissa huipulla. Suomesta on aivan vaivihkaa tullut joukkueurheilun suurmaa. Suomi on mukana arvokisoissa kaikissa suurissa joukkuepalloilulajeissa. Tällaisia maita koko Euroopassa on vain muutama. Viimeisimpänä todisteena toimii jalkapalloilijoiden arvokisamatkat.

Salaisuus on ollut se, että nuoret urheilijat ovat oppineet näkemään voittamisen mahdollisuutena eivätkä henkeä ahdistavana ja puristavana tavoitteena. Asennemuutos näkyy läpi urheilukentän joukkuepalloilulajeista yksilöurheilijoihin. Vihdoin myös yleisurheilijat ovat nosteessa.

Yleisurheilussa on tehty tietoisia muutoksia valmennusjärjestelmään. Esimerkiksi valmentaja Matti Liimatainen pääsee seuramaan Saga Vannisen harjoittelua joka päivä (AL 27.8.).

Suomen Urheiluliiton strategianmuutos näkyy jo nuorten menestyksenä. Seuraavaksi menestys pitää yrittää siirtää aikuisiin. Ensi merkkejä tästä on ollut nähtävissä tänä kesänä useina aikuisten Suomen ennätyksinä.

Myös jo kokeneemmat urheilijat ovat kiitelleet SUL:n strategiamuutosta: – Koen, että nykyään myös minun mielipiteellä on jotain merkitystä, Pyrinnön aituritähti Reetta Hurske sanoi Aamulehdessä.

Strategia- ja asennemuutoksen lisäksi muutos pitäisi vielä näkyä yksilöurheilijoiden euroissa. Täysi paneutuminen urheiluun vaatii riittävät resurssit arjessa, välineissä, matkoissa ja leirityksessä. Osa urheilijoista on ryhtynyt brändäämään itseään. Se on mahdollisuus, joka jokaisen huipun kannattaa kokeilla. Urheilijoiden markkina-arvo on nousussa.

Tampereella Kalevan Kisoissa nähdään viikonlopun aikana Suomen tämänhetkinen yleisurheilun taso. Toivottavasti kisat ovat yleisurheilun uuden tulemisen alkupiste.

Kalevan Kisoissa kruunataan kuitenkin myös yksi järkälemäinen ura, kun Tampereen Pyrinnön Jarmo Hakanen siirtää lopullisesti kaiken vastuun seurasta tyttärelleen Elisa Hakaselle.

Pyrintö on Suomen mahtavin yleisseura. Hakasen perheen vaikutus Tampereen Pyrintöön ja muuhunkin suomalaiseen seuraelämään jatkuu.