Markkinat odottavat korkojen pysyvän euroalueella matalalla vielä lähivuodet.

Asuntolainamarkkinoilla eletään nyt erikoisia aikoja. Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypo-pankin tuore asuntomarkkinakatsaus kertoo, että asuntolainojen keskikorot ovat laskeneet Suomessa jo alle 0,8 prosentin.

Asuntolainan marginaali ja kokonaiskorko ovat Suomessa koko Euroopan halvimpien joukossa.

Asunnonostajan näkökulmasta raha on nyt halpaa. Asuntokauppa on käynyt niin kuumana, että pankkien lainapalvelut ovat ruuhkautuneet.

Asuntomarkkinoilla tilanne näkyy Hypon mukaan yhä suurempina asuntolainoina. Matalan korkotason vuoksi suurikaan velka ei rasita, ja inflaation noustessa lainan reaaliarvo laskee.

Horisontissakaan ei näy huolta huomisesta, sillä markkinat odottavat korkojen pysyvän euroalueella matalalla vielä useamman vuoden. Euroopan keskuspankki julkisti heinäkuussa uuden rahapoliittisen strategiansa, joka mahdollistaa korkojen pysymisen historiallisen matalalla tasolla vielä odotettua pidempään.

Vaikka matala korkotaso on keskuspankkien tavoite, kotitalouksien velkaantuminen on kolikon kääntöpuoli.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin on kaksinkertaistunut. Suomen Pankin tilastojen mukaan suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2021 uusia asuntolainoja 2,2 miljardin euron edestä, mikä oli 358 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Velkojen kasvussa on riskinsä, mutta riskien arvioinnissa ei pidä tuijottaa pelkkää velan määrää vaan myös velan käyttökohdetta. Kaupunkiseudulta hyvien liikenneyhteyksien varrelta ostettu asunto ei ole rahoitusvakauden näkökulmasta se suurin riski.

Keinoja ylivelkaantumisen hillitsemiksi kuitenkin tarvitaan. Finanssivalvonta ilmoitti kesäkuussa, että se palauttaa lainakaton takaisin 85 prosenttiin lokakuun alussa, mikä suitsii vakuuksiin nähden suurimpien lainojen myöntämistä.

Suomen Pankki on huolissaan, että koronapandemian aikana asuntolainoihin liittyvät riskit ovat kasvaneet. Pitkiä asuntolainoja nostetaan enemmän kuin koskaan, ja aiempaa suurempi osa uusista lainoista on myönnetty ihmisille, joilla on runsaasti velkaa tuloihin nähden. Myös uusien asuntolainojen keskikoko on kasvanut.

Vaikka halukkaita asuntolainan ottajia olisi nyt jonoksi asti, lainanantajilta vaaditaan huolellista harkintaa. Halpa laina voi osoittautua petollisen kalliiksi sitten, kun korkotaso tai elämäntilanne muuttuvat.