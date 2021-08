Tampereen kaupunkiseudulla on nyt yli 400 000 asukasta. Seudulla on käynnissä valtava määrä isoja hankkeita, jotka voisivat jäädä toteutumatta, jos väkiluku kehittyisi toiseen suuntaan.

Tampereen kaupunkiseudulla asuu nyt yli 400 000 ihmistä. 400 000 asukkaan raja meni rikki heinäkuussa.

Lue lisää: Tampereen kaupunkiseudun väkiluku saavutti heinäkuussa 400 000 asukkaan rajan – Tällainen on tilastollisesti alueen keskiverto asukas

Noin neljä viidesosaa pirkanmaalaisista asuu kaupunkiseudun kunnissa eli Tampereella, Pirkkalassa, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Ylöjärvellä, Orivedellä tai Vesilahdella.

300 000 asukkaan raja meni rikki vuonna 1996, eli kaupunkiseudun väkiluku on kasvanut peräti 100 000:lla 25 vuoden aikana.

Väkiluvun kasvuun ovat vaikuttaneet ennen kaikkea maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto.

Kaupunkiseudun väkiluvun kasvussa on tapahtunut 2000-luvulla merkittävä muutos. Tampereen kaupunkiseudun kokoamien tilastojen mukaan vuonna 2001 kehyskuntien saama muuttovoitto ylitti Tampereen saaman muuttovoiton maan sisäisessä muuttoliikenteessä. Esimerkiksi vuonna 2003 Pirkkala oli seudun nopeiten kasvava kunta.

Vuonna 2013 tilanne kääntyi toisin päin. Tampereen saama muuttovoitto ylitti kehyskuntien saaman muuttovoiton. Esimerkiksi vuonna 2017 Tampere sai maan sisäisessä muuttoliikkeessä yli 2800 asukasta lisää.

Taustalla on megatrendiksi kuvailtu voimakas kaupungistumiskehitys. Se näkyy paitsi Tampereen suosiossa myös asuntotuotannossa. Vuonna 2007 Tampereen seudulla asuntotuotannosta 34 prosenttia oli pientaloja. 1042 pientalosta 825 nousi kehyskuntiin.

Vuonna 2019 pientalojen osuus oli enää 11 prosenttia, kun asuinkerrostalojen osuus nousi 82 prosenttiin. Kerrostaloasuntoja rakennettiin peräti 4255, joista merkittävä osa Tampereelle.

Kaupunkiseudun voimakas kasvu on ylpeydenaihe. Ongelmiakin on, kuten esimerkiksi palvelutarpeen voimakas lisääntyminen. Ennen muuta voimakas kasvu on kuitenkin mahdollistaja. Tampereen seudusta on tullut Göteborgin kaltainen kakkosmetropoli, jonka painoarvo valtakunnassa on yhä isompi.

Tampereen seutu on aivan poikkeuksellisessa tilanteessa Suomessa. Tästä saa käsityksen, kun listaa keskeneräisiä, juuri valmistuneita tai pitkälle suunniteltuja hankkeita. Niitä Tampereen seudulla riittää: seuturaitiotie, Uros-areena, Tammelan uusi jalkapallostadion, seudullinen keskusjätevedenpuhdistamo, Kunkun parkki, Sara Hildénin uusi taidemuseo, taidemuseon laajennus sekä lukuisat tornitalot ja uudet asuinalueet.

Näistä hankkeista suurin osa jäisi tekemättä, jos seudun väkiluku ei kasvaisi. Se on realismia monilla muilla kaupunkiseuduilla.