Työttömyys on laskenut ja yritysten tulokset kohentuneet. Tehtävää silti riittää.

Talous on piristynyt vauhdilla, ja se on kesän parhaita uutisia.

Monet talouden mittari ovat kehittyneet jopa suopeammin kuin on osattu odottaa. Yritykset ovat raportoineet nousevia tuloksia pitkin alkuvuotta, kansantalouksien kasvuluvut ovat olleet Euroopassa lupaavia, ja työttömyys laskee.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi heinäkuun lopussa, että euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 4,6 ja ensi vuonna 4,3 prosenttia. Suomen talouden kasvuksi Suomen pankki arvioi puolestaan täksi vuodeksi 2,9 ja ensi vuodeksi 3,9 prosenttia.

Koronavirusrokotusten eteneminen ja sen edesauttama rajoitusten purkaminen ovat luoneet talouksiin uskoa ja saaneet myös ihmiset liikkeelle. Erityisen ilahduttavaa on ollut palvelualojen elpyminen. Vielä alkuvuonna ja viime vuonna kaikki mahdollinen kasvu tuli tuotantopuolelta.

Rohkaisevaa viestiä tuli myös tiistaisista työttömyysluvuista. Koko maassa työllisyysaste nousi pandemiaa edeltävälle tasolle. Pirkanmaalla on tällä hetkellä noin 10 000 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen nousu merkitsee sitä, että raha alkaa kiertää vauhdikkaammin. Tämä vireyttää taloutta edelleen.

Kaikki ei ole kuitenkaan aivan auvoista. Samat syyt, jotka avaavat taloutta, leijailevat myös uhkana ilmassa. Koronaviruksen deltamuunnos on saatava taltutettua rokotuksin, muuten joudumme taas rajoitusten tielle.

Samoin kasvun jatkuminen ei ole itsestään selvää.

Myönteisistä näkymistä huolimatta Suomen pankki arvioi, että jo vuonna 2023 talouskasvu hidastuisi 1,3 prosenttiin. Tällaiset lukemat merkitsevät myös sitä, ettei uusia työpaikkoja enää synnykään poistuvien tilalle.

Suomessa on jo nyt muodostumassa selviä ongelmia työpaikkojen ja tekijöiden kohtaamisessa. Vaikka työllisyys on kohentunut, pitkäaikaistyöttömyys on vain lisääntynyt. Suomi tarvitsee joustavaa uudelleenkoulutusta, mutta myös työperäistä maahanmuuttoa. Talous saa uutta potkua ennen kaikkea uusista investoinneista, innovaatioista ja tuottavuuden kasvusta. Nämä kaikki on oltava vahvasti pöydällä, kun merkittäviä rahanjakopäätöksiä tehdään. Myös EU:n elvytysrahat on suunnattava niin, että vihreä siirtymä on myös hyppy tuottavuudessa.

Hallitus kokoontuu lähiaikoina budjettiriiheen. Luvassa pitäisi olla lista uusista työllistämiskeinoista. Talouden rakenteellisten jäykkyyksien purkaminen soisi olevan vahvasti esillä, paikallista sopimista myöten.