Pirkanmaan koronatartuntojen määrä näyttää tasaantuneen. Suunnasta on pidettävä kiinni.

Kesän pahin koronatartuntojen piikki näyttää taittuneen laskuun Pirkanmaalla. Kun vielä toissa viikolla tartuntoja kirjattiin 436, viime viikolla määrä oli jo parisen sataa pienempi.

Tarkka tilannekuva saadaan tiistaina iltapäivällä, kun Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki pitää tiedotustilaisuutensa. Lukumäärät ovat edelleen moninkertaisia esimerkiksi kesäkuun alkuun verrattuna. Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että suunta on oikea ja koronanyrkiltä voi tänään odottaa hyviä tai vähintään rohkaisevia uutisia.

Kokonaistilanteen kannalta rohkaisevaa myös on se, että etenkin lasten ja nuorten harrastustoiminta on voinut Pirkanmaalla jatkua ja koulujenkin lukuvuosi on käynnistynyt lähiopetuksessa ilman suuria tartuntaryppäitä.

Tuskin kukaan kaipaa käännettä huonompaan, joten se tarkoittaa vielä jonkin aikaa vastuullisia arjen valintoja eli esimerkiksi maskeja ja turvavälejä.

Pirkanmaalla on tulevana viikonloppuna lukuisia tapahtumia Kalevan kisoista Tampere soi -festivaaliin ja eri puolilla vietettäviin venetsialaisiin. Tapahtumajärjestäjiltä, yleisöltä ja yksityisiltä juhlien järjestäjiltä tarvitaankin nyt malttia, ettei tilanne pääsisi kääntymään jälleen huonompaan. Sama koskee myös lukuvuottaan aloittavia opiskelijoita. Vuosi sitten lukuvuoden alun juhliin yhdistettiin pieniä tartuntaryppäitä, nyt määrät voivat olla aivan toista luokkaa, kun liikkeellä on helposti tarttuva koronaviruksen deltamuunnos.

Rokotuskattavuus paranee onneksi päivä päivältä. Kaksi rokotetta näyttää suojaavan hyvin vakavalta koronataudilta. Pian voikin olla edessä se hetki, jolloin päivittäisten tautitapausten sijaan seurataan sairaalahoidossa olevien määrää.

Vastuullisuutta tarvitaan myös ajoittain kärjistyneessäkin rokotekeskustelussa. On täysin selvää, että eri rokotteista tai vaikkapa rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista on voitava keskustella. Sen sijaan on tuomittavaa, että mitä ilmeisimmin aikuiset ihmiset ovat levittäneet rokotteista väärää tietoa lapsille.

Pirkanmaallakin on tiedossa, että väärää tietoa on levitetty niin kouluissa kuin viesteinä lasten henkilökohtaisiin puhelimiin. Viime viikolla myös sosiaalisessa mediassa levitettiin perättömiksi osoittautuneita tietoja nuorten rokotuksista.

Lapset ja nuoret ovat joutuneet muutenkin elämään korona-ajan keskellä melkoisessa epävarmuudessa. Milloin on oltu etäopetuksessa ja milloin harrastuksia on peruttu. He eivät siis kaipaa pelottelua, vaan tasapainoista arkea ja jatkuvuutta.