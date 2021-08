Tampereen pysyttävä tiukasti päästötavoitteissaan

Ilmastoraportin tiedot kiihtyvästä lämpenemisestä tarkoittavat myös Tampereella varautumista moniin riskeihin.

Aamulehti

Kesällä 30 astetta voi muuttua normaaliksi lukemaksi, kun taas talvi on yleensä pimeä ja vetinen. Lumesta saattaa hiljalleen tulla epätodennäköinen näky Tampereen seudulla.

Tällaisia skenaarioita asiantuntijat kuvailevat, kun puhutaan tulevaisuudesta, jossa ilmaston lämpenemistä ei pystytä hillitsemään.

Tampereella yhä yleisemmiksi riskeiksi nousevat kovat rankkasateet ja niiden aiheuttamat tulvat. Etenkin kantakaupungissa tulviminen voi yltyä vaaralliseksi ongelmaksi, kun tulvat voivat katkaista keskustassa teitä ja rakennusten kellareihin voi tulvia. (Uutiset A4–6).

Tampereen kaupungin raportin mukaan hulevesiratkaisut ovat yksi asia, joissa kaupunki on varautunut heikosti tulevaan. Keskustasta esimerkiksi Kuninkaankadun ja Satakunnankadun risteys on tulva-altista aluetta.

Parhaillaan Tampereella tutkitaan, voisiko tulvimista estää esimerkiksi keskustan rakennusten viherkatoilla.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi 9. elokuuta ensimmäisen osan kuuden jakson arviointiraportistaan. Kyseessä on kaikkien aikojen kattavin selvitys ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisista vaikutuksista.

Raportin mukaan 1,5 asteen lämpeneminen saavutetaan todennäköisesti jo 2030-luvun alkupuolella.

Tarvitaan paljon kipeitä päätöksiä ja vahvaa johtajuutta, jotta 1,5 asteen tavoitteesta pystytään pitämään kiinni. Se vaatisi käytännössä kokonaan hiilineutraalin maailman vuonna 2050.

Paljon on jo tehtykin, ja suunta on oikea. Tampereen kaupunkiseudulla ilmastopäästöt vähenivät Tampereen kaupunkiseudulla vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna useita prosentteja, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Eniten kokonaispäästöjään laski Nokia (6,9 prosenttia) ja vähiten Lempäälä (3 prosenttia). Tampereella laskua päästöissä oli 5,5 prosenttia.

Tampereella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030 eli alle 10 vuoden päästä.

Tavoitteen saavuttamiseksi on olemassa konkreettinen suunnitelma: kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi, jossa on 236 toimenpidettä päästöjen vähentämiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi tiekartan viime vuoden elokuussa.

Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää seurata tarkkaan, miten kaupunki pystyy noudattamaan tätä suunnitelmaa ja päivittää sitä tilanteen mukaan, jotta tavoite todella täyttyy vuonna 2030.