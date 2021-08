Peliyritysten kirjo on kasvanut vauhdilla, ja sen taloudellinen merkitys on jo huomattava.

Tampere voi profiloitua tulevaisuudessa pelialan ja startup-yritysten keskuksena.

Saattoi kuulostaa vielä muutama vuosi sitten hatusta vedettynä toiveena, mutta tällä hetkellä askelmerkit ovat jo niin vankat, että tavoitteelle on katetta.

Tampere on jo nyt yritysmäärältään ja työllistävyydeltään Suomen toiseksi suurin ja liikevaihdoltaan kolmanneksi suurin pelialan alueklusteri pääkaupunkiseudun jälkeen.

Alan liikevaihto on jo yli 20 miljoonaa euroa, ja se työllistää reilusti yli 200 työntekijää. Luvut ovat arvioita, ja ne ovat hyvin herkkiä muuttumaan. Business Tampereen startup-yritysten yhteisövastaava Tommi Utti sanookin osuvasti, että ”potti voi räjähtää milloin tahansa”.

Peliala kuten muukin yritystoiminta on tahto-, taito- ja kestävyyslaji, jossa on varmasti edessä rankkojakin hetkiä. Harvasta pelistä ja yritysideasta kehittyy suoraan menestystuote tai edes elinkelpoinen tuote, mutta mahdollisuuksia on. Ja mitä paremmat valmiudet ja tahtotila on alkuvaiheen yrittäjillä, sitä paremmat ovat myös menestymisen mahdollisuudet.

Tampereen etu on jo nyt se, että alueelle on syntynyt moninainen pelialan yhteisö yrityksineen, koulutuksineen ja alan osaajineen. Jo nämä poikivat ilmapiiriin onnistumisen halua.

Menestyksen takana on usein hullua yrittäjähenkeä, mutta myös ympäröivän yhteisön tukea eri muodoissaan. Ei ollut pelkkää sattumaa, että Ruotsista kehittyi takavuosina yksi menestyneiden bändien ja musiikintekijöiden kehto. Osaavalla markkinoinnilla, mutta myös koulutuksella oli varmasti merkitystä.

Peliyritykset ovat osa Tampereen voimistuvaa startup -yhteisöä. Vankkaa tukea onnistumiselle luovat muun muassa paikalliset oppilaitokset: Tampereen ammattikorkeakoulussa voi opiskella tietojenkäsittelyä, Ahlmanin opistossa peliohjelmointia ja Tampereen yliopistossa pelitutkimusta.

Alustaa vahvistaa myös Platform6 -startup-talo, jossa pelialankin yritykset kokoontuvat itselle tärkeiden asioiden ääreen. Tärkeää on myös, että luovia ideanikkareita autetaan yritystoiminnan alkuun. On melko yleistä, että rahoituksen hakeminen ja markkinointi eivät ole pelinkehittäjien vahvimpia taitoja alkuvaiheessa. Näissä tulevat avuksi kasvuohjelmat ja erilaiset yritysten ensimetrien auttajat.

Pelialalla on erinomaisia mahdollisuuksia onnistua.

Tampereelle on mielenkiintoinen kortti kädessä, joka kannattaa huomioida kaikissa kehitysohjelmissa.