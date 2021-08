Afganistanin romahdusta on vaikea käsittää

Inhimillinen hätä kasvaa vauhdilla, pakolaisvirrat voivat levitä laajallekin.

Koko maailma on saanut seurata hätkähdyttävää näytelmää.

Afganistaniin 20 vuoden aikana amerikkalaisten johdolla rakennettu turvallisuusjärjestelmä luhistui muutamassa viikossa. Tärkeimmiltä osiltaan parissa päivässä, kun Taleban-joukot marssivat sunnuntaina Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin.

Yhdysvallat aloitti sodan Talebania vastaan syyskuun 11. päivän terrori-iskun jälkeen vuonna 2001. Tuntuu hurjalta kuvitella, että tilanne palautuu 20-vuotispäivän lähestyessä käytännössä entisiin asetelmiin.

Taleban-joukot valtasivat maan takaisin amerikkalaisten lähdettyä suurin piirtein kävelemällä maakunnasta ja kaupungista toiseen. Hallituksen turvallisuusjoukot eivät tehneet juuri minkäänlaista vastarintaa. Tämä osoittaa karulla tavalla, missä kunnossa keskushallinto instituutioineen on ollut, vaikka niiden koulutukseen, varustamiseen ja ylläpitoon on pumpattu kymmenien aikana miljardien eurojen arvosta rahaa.

Afganistanin korruptoituneet valtarakenteet eivät kestäneet, kun vastassa oli uskonsotaa käyvien talebanien fanaattinen armeija.

Taleban-joukot hallitsivat maata edellisen kerran vuosina 1996-2001. Tuona aikana naisilta vietiin lähes kaikki oikeudet. Naiset saivat poistua kotoaan vain mieshenkilön seurassa ja täysin verhottuina. Koulunkäynti ja työnteko olivat kiellettyjä.

On hyvin todennäköistä, että maa vaipuu takaisin samaan pimeyteen, mistä sitä yritettiin nostaa 20 vuotta. Taleban-johto on luvannut välttää kostotoimet, mutta puhunut epämääräisesti, millaisia uudistuksia lähiaikoina on tuossa.

Osa afgaaneista ehti kuitenkin saada osansa toisenlaisesta maailmasta. Tyttöjen koulunkäynti yleistyi, ja monet arjen asiat vapautuivat, ainakin kaupungeissa. Lukuisia kehityshankkeita käynnistettiin, vaikka isossa muutoksessa epäonnistuttiin pahasti.

Nyt on ensisijaisen tärkeää pyrkiä välttämään verenvuodatus ja ehkäistä inhimillistä kärsimystä. Lukuisat afgaanit ovat tehneet töitä kriisinhallintajoukoille. Länsimailla on heidän evakuointiinsa moraalinen velvollisuus.

Monet afgaanit haluavat paeta maasta. Paine Pakistanin ja Iranin rajoja kohtaan kasvaa, ja ennen pitkää pakolaisaallot voivat levitä ympäri Eurooppaa.

Kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa, ettei Talebanin paluu merkitse vuosia kestävää murhenäytelmää.

Merkit eivät ole hyvät.