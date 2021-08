Tampereen liikennejärjestelmä ottaa tänä syksynä isoja harppauksia. Todellinen testi on edessä siinä vaiheessa, kun koronapandemia on ohi.

Tänään alkaa Tampereen ratikka-ajan toinen viikko ja samalla otetaan jälleen uusi askel Tampereen joukkoliikenteessä, kun junaliikenne käynnistyy Tesomalla.

Junaseisake rakennettiin Tesomalle valtion ja Tampereen kaupungin yhteistyönä. Tesoman seisakkeella pysähtyy arkisin joka päivä yli 30 junaa. Matka-aika Tesomalta Tampereen keskustaan on nopeimmillaan vain kahdeksan minuuttia, ja linja-autoon verrattuna matka sujuu huomattavasti nopeammin.

Uudet yhteydet tarkoittavat myös eräänlaista alkupistettä tulevaisuuden Tampereen liikennejärjestelmälle. Ratikkalinjasto kehittynee, ja myös lähijunaliikenteessä on monenlaisia mahdollisuuksia.

Myös bussilinjoissa ja joukkoliikenteen aikatauluissa riittää viilattavaa tulevillekin kuukausille ja vuosille. On tärkeää muistaa, että elämme vuosi vuodelta enemmän 24/7-yhteiskunnassa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että töihin ja töistä kotiin pitää päästä kulkemaan erilaisina kellonaikoina niin arkisin kuin viikonloppuisinkin.

Ensimmäisten päivien perusteella näyttää siltä, että ratikan koeajot ja muut valmistelevat työt oli tehty hyvin ja uusi vaihe Tampereen joukkoliikenteessä alkoi sujuvasti.

Tilastojen perusteella on ratikka on pysynyt varsin hyvin aikataulussa. Tampereen kaupungin joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen lupasi Aamulehden haastattelussa, että myöhästymisiä tarkkaillaan ”suurennuslasin kanssa”. Hyvä niin, sillä luotettavuus on arjessa tärkeä asia. Jo kolmen minuutin myöhästyminen voi johtaa keskusta-alueella siihen, että toinen raitiovaunu on heti perässä ja se hankaloittaa liikenteen sujuvuutta etenkin risteyksissä.

On kuitenkin huomioitava, että todelliseen testiin ratikka ja kaupungin uudistettu joukkoliikennejärjestelmä joutuvat vasta siinä vaiheessa, kun koronapandemia alkaa väistyä. Tällä hetkellä suuri osa tekee edelleen etätöitä tai muuten välttelee joukkoliikennettä viruksen vuoksi.

Viime viikolla Tampereen vilkkain ratikkapäivä oli keskiviikko. Silloin lipun osti 21 740 matkustajaa. Eniten kulkijoita oli Hervannan linjalla, joka onkin näkynyt pisimpään katukuvassa testiajojen ja koeliikenteen ansiosta.

On mielenkiintoista seurata ratikan matkustajamäärien kehitystä. Tampereen seudun väestö kasvaa vuosittain, ja jo siitä tulee osansa kasvusta. Pyrkimys on myös houkutella uusia käyttäjiä joukkoliikenteen pariin.