Kaupungin kasvu jatkuu kunnianhimoisena, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Tampereen lähivuosien askelmerkit ovat nyt virallisestikin hahmollaan.

Pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikosen (kok.) pormestariohjelma takaa sen, että Tampere jatkaa lähivuodet määrätietoista valtakunnan selkeän kakkoskeskuksen kehittämistä.

Valta vaihtui koalition sisällä, kun sosiaalidemokraatit hävisivät kuntavaaleissa niukasti kokoomuksen ja rkp:n vaaliliitolle. On selvää, että vaihdoksen myötä politiikkaan tulee erilaisia painotuksia, mutta Tampereen kehityksen iso kuva ei muutu radikaalisti. Tämän takaa jo se, että valtapuolueiden yhteistyö on toiminut Tampereella hyvin jo pitkään. Etenkin isoissa rakennushankkeissa on aina saatu lopulta sopu ja järkevät ratkaisut aikaan. Tuore ratikka hyrrää jo pitkin katuja, ja Areenan aukeamiseen on vain muutama kuukausi.

Tampereen talous on ollut pitkään erittäin kovilla väkiluvun nopean kasvun vuoksi. Helposti unohtuu, että ratikoiden ja areenan ohella on pitänyt koko ajan suunnata yhä enemmän rahaa ihmisten peruspalveluihin: asuin- ja koulurakentamiseen, teihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Pormestariohjelmassa on tärkeä linjaus, että talous on saatava tasapainoon sote-uudistuksen jälkeen ja kuntaveroa ei koroteta ennen sitä. Veronkorotuksesta pitää pidättäytyä muutenkin, jos suinkin mahdollista.

Velanottoa on hillittävä, joskin järkeviin kasvua tukeviin investointeihin sitä kannattaa käyttää, kun talous pysyy tasapainossa.

On muistettava, että investoinnit jatkuvat joka tapauksessa runsaina. Rahaa tarvitaan edelleen muun muassa ratikkalinjan jatkoihin, samoin asemakeskuksen, Vaitinaron risteyksen ja Kunkun parkin rakentamiseen, kaiken muun ohella.

Pormestariohjelman tärkeitä linjauksia ovat myös omakotitonttien määrän kasvattaminen ja etenkin niiden suuntaaminen Ojalaan ja Nurmi-Sorilaan. Merkittäviä askeleita otetaan niin ikään, kun Ruotula saa uuden kaavan ja Eteläpuiston tilanne selkeytetään.

Myös paljon puhuttanut tonttivuokrien korotus on ollut hyvä nostaa listoille. Ennen kaikkea vuokrien korotukset pitää voida ennakoida. Kuntalainen on saanut kierteleviä ”nähtäväksi jää” -vastauksia ihan liian pitkään.

Kuntalaisten palveluiden toimivuutta ja laajuutta on tarkkailtava koko ajan. Turhia asioita on uskallettava karsia, mutta tarvittaessa oltava joustoa reagoida käyttäjien tarpeiden mukaan. Pormestariohjelmassa viitataan myös palveluiden aukioloaikoihin. Voi kuulostaa pieneltä asialta, mutta on usein kaikkea muuta.

Tampereen vakaudesta kertoo sekin, että valta vaihtuu pormestari Lauri Lylyltä melko lailla sukkana Anna-Kaisa Ikoselle.