Suomen pitää varmistaa ensimmäisinä rokotettujen riskiryhmien tehosterokotteiden riittävyys.

Suomi aloitti koronanvastaiset toimet lähes 1,5 vuotta sitten. Alkuvaiheessa eristettiin yli 70-vuotiaat epäselvällä suosituksella, jota saattoi tulkita jopa ulkonaliikkumiskielloksi. Myös vierailut hoivayksiköissä kiellettiin kun haluttiin suojella kaikkein haavoittuvampia.

Pandemia tarjosi vanhuksille yksinäisyyttä. Miten itse suojelussa onnistuttiin? Vielä paremmin olisi voinut mennä. 602 yli 80-vuotiasta on menehtynyt koronaviruksen aiheuttaman taudin takia, mikä on 60 prosenttia lähes tuhannesta kuolleesta. Kun mukaan lasketaan yli 70-vuotiaat, ikääntyneiden osuus nousee 85 prosenttiin. Menehtyneistä melkein kaikilla on ollut yksi muita pitkäaikaissairauksia. Ylipaino on ollut yleistä.

Jokaisen kuolemantapauksen taustalla on surua. Moni omainen ei edes pystynyt jättämään jäähyväisiä.

Julkisuudessa on ollut lukuisia tapauksia, joissa viruksen leviämistä palveluasumis- tai hoivayksiköissä ei ole pystytty estämään. Tästä on esimerkkejä myös Pirkanmaalta, jossa raskain oli Tampereen Rauhaniemen sairaalassa vuodenvaihteessa riehunut epidemia. Joulukuun alussa alkaneen epidemian takia sairaalassa menehtyi 12 potilasta.

Pirkanmaallakin kuolemantapaukset ovat painottuneet ikääntyneisiin. Yhteensä 49 menehtyneestä 41 eli 84 prosenttia on yli 70-vuotiaita. Eniten kuolemia, yhteensä 28, on yli 80-vuotiaiden ryhmässä.

Viruksen kavaluudesta kertoo kokemus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen kuuluvasta Kanta-Hämeestä, jossa kahdesti rokotettu oireeton hoitohenkilöstöön kuulunut levitti deltavarianttia. Hämeenlinnan tapauksesta voi oppia ainakin sen, että hoitohenkilöstö pitää suojata kunnon varusteilla: ffp2-suojainten käyttö pysäytti tartunnat.

Suomen tiukka linja pandemian alkuvaiheessa oli kuitenkin ainakin naapurivertailun perusteella oikea. Lepsusti suhtautuneessa Ruotsissa kuolleita on miljoonaa asukasta kohti 1 438, Suomessa 177. Tartuntoja Ruotsissa on miljoonaa ihmistä kohti 109 000, Suomessa reilu 20 000.

Sairaalahoidon tarpeen kasvu on ilahduttavasti tasaantunut, mutta onko jatko hallinnassa? On tärkeää, että Suomi pystyisi varmistamaan ainakin ensimmäisinä rokotettujen riskiryhmien tehosterokotteiden riittävyyden ennen kuin hallitus päivittää hybridistrategiaansa löysempään suuntaan. Teholtaan hiipuvien aiempien annosten tehosteen tarpeellisuudesta tulee linjauksia elokuun lopussa. Pahasti kesken on myös deltavarianttia torjuvan toisen annoksen jako, sillä sen on saanut vasta 40 prosenttia.