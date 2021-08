Suomalaisten kannattaa olla etujoukoissa ratkaisemassa elämämme suurinta ongelmaa.

Maanantaina kansainvälinen ilmastopaneeli muistutti meitä kaikkia, että maapallo lämpenee eikä paluuta vanhaan ole. Täydellinen katastrofi eli maapallon elinkelvottomaksi muuttuminen estetään vain ottamalla heti kaikki keinot käyttöön.

Ihmisen toiminnan takia maapallon keskilämpötila nousee ja erityisesti ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa ennennäkemätöntä tahtia. Jonkinlainen pelastus voisi olla, jos hiilineutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä.

Ongelma ratkaiseminen koskee kaikkia: yksilöitä, yrityksiä ja valtioita. Suomen osuus maailman ilmastopäästöistä on kokonaisuudessa todella pieni, mutta suhteessa asukasmäärään suurehko. Suomalaisten on oltava edelläkävijöitä, koska meillä on osaamista ja teknologista kykyä ratkaista ongelmia.

Euroopan unionin alueella energiantuotanto aiheuttaa noin 80 prosenttia päästöistä. Luvusta kolmannes on liikenteen ja lentämisen eli polttoaineiden polttamisen osuus. Lisäksi maatalous aiheutti alle 9 prosenttia, teollisuus alle 8 prosenttia ja jätteidenkäsittely alle 3 prosenttia päästöistä.

Suomessa korostuu lämmittämisen ja liikenteen osuus. Jokainen kansalainen voi vaikuttaa näihin heti omassa arjessaan. On hyvä selvittää, toimiiko oman asunnon tai talon lämmitys ja ilmanvaihto tehokkaasti. Lisäksi on hyvä tietää mihin kaikkeen sähköä kuluu ja millaiseen ruokaan rahansa käyttää. Samoin on auton kanssa. Todelliset ajot ja kulut on hyvä selvittää. Nämä laittamalla kuntoon säästää myös selvää rahaa.

Lisäksi jokaisella ostopäätöksellä on merkitystä. Onko järkevää ostaa tuotteita maista, jotka vielä lisäävät hiilivoimaloidensa määrää. Esimerkiksi Kiina on maailman suurin hiilidioksidinpäästäjä ja lisää edelleen hiilivoimaloiden määrää. Kiina puhuu toisin kuin tekee. Maa on luvannut olla vuoteen mennessä 2060 hiilineutraali.

Suomalaisille yrityksille tilanne avaa mahdollisuuksia. Suomalaiset globaalit yritykset esimerkiksi Nesteestä, Fortumiin ja Wärtsilästä, Valmetiin sekä Cargoteciin voivat olla osa ratkaisu kehittämällä päästöttömiä ratkaisuja. Suomalaisilla yrityksillä on vahvaa teknologiaosaamista ratkaisujen rakentajana.

Samoin yritykset voivat vaikuttaa siihen, keneltä tuotteita ostetaan, miten niitä kuljetetaan ja mitkä ovat hiilivapaan talouden standardit. Näistä asioista tulee väistämättä yritysten kilpailuvaltteja. Tämä on myös keino vaikuttaa mahdollisiin vapaamatkustajiin, koska lopulta heidänkin on muutettava toimintaansa. On järkevää olla etujoukossa luomassa ratkaisuja. Muutoksen tekeminen on usein hyvää bisnestä.