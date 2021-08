Rokotus ja maskit turvaavat lasten ja nuorten normaalin koulunkäynnin ja harrastukset.

Suomessa tuli koronarokotusten piiriin noin 250 000 uutta ihmistä, kun 12–15-vuotiaiden rokotukset alkoivat tällä viikolla. Kesään mennessä tilastoiduista tartunnoista noin viisi prosenttia oli tällä ikäryhmällä. Harva sairastuu vakavasti, mutta nuorilla on kuitenkin riski sairastua pitkittyneeseen koronatautiin tai jälkitauteihin. Rokotteet suojaavat tehokkaasti niiltä ja vakavalta deltavariantin koronataudilta.

Neljännen korona-aallon keskellä rokotusten laajentaminen on erittäin tärkeää. Se ja maskien käyttö turvaavat lasten ja nuorten normaalin koulunkäynnin, harrastukset ja kavereiden tapaamisen. Rokotukset suojaavat myös lähipiiriä.

Maskit ovat luokissa edelleen tärkeitä, sillä viime lukuvuodesta saadut kokemukset kertovat maskien romahduttaneen kouluissa saatujen tartuntojen määrän.

Kouluikäisten tartunnoista 96 prosenttia tuleekin muualta kuin koulusta eikä niissä tapahtuneista altistumisista ole seurannut tartuntoja edes yhdessä prosentissa tapauksista.

Pirkanmaan kuntia on kehuttava ripeydestä, jolla ne ryhtyvät 12 vuotta täyttäneitä rokottamaan: moni kertoi avanneensa ajanvarauksen saman tien kun lupa tuli voimaan maanantaina ja aloittavansa rokotuspisteillään tai kouluissa vielä tällä viikolla.

Tampereella aloitus menee ensi viikkoon, kun kaupunki odottelee tietoja rokotemääristä. Tampereella ikäluokkaan kuuluu noin 6 000 oppilasta. Riskiryhmäläiset on jo rokotettu varsin kattavasti.

Miten rokotuskattavuuden käy, kun Suomi on jo ennen uusia rokotettaviakin Euroopan huonoimpia täyden rokotussuojan antaneita? Huoli on turha, vakuuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n mukaan Biontech-Pfizerin Comirnatya tulee Suomeen lähiviikkoina noin 200 000 annosta enemmän kuin aiemmin tiedettiin. Lisäerä tulee oikeaan aikaan ja on miellyttävä poikkeus aiemmin kangerrelleeseen hankintaprosessiin.

THL julkistaa tänään uuden arvionsa maahan tulevien rokoteannosten määrästä. Viikon takaisen ennusteen mukaan elokuun loppuun mennessä maahan olisi saapunut kaikkiaan 7,4 miljoonaa annosta. Rokotusaikataulu on Suomessa venynyt vähintään loppusyksyyn. Useissa maissa suunnitellaan jo kolmannen rokotuskierroksen toteuttamista riskiryhmistä alkaen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalaisen mukaan on erittäin todennäköistä, että kolmas rokotekierros on tarpeen myös Suomessa joko loppuvuodesta tai ensi vuoden alussa.