Suojatien pitää olla nimensä mukainen

Kouluvuosi alkaa tällä viikolla ja tuo liikenteeseen paljon pieniä kulkijoita.

Tuhannet pienet ja isommatkin koululaiset aloittavat lukuvuotensa näinä päivinä. Koko Suomessa opintiellä aloittaa hieman alle 60 000 ekaluokkalaista. Pelkästään Tampereella heistä on noin 2200.

Koronasta huolimatta koulu alkaa lähiopetuksena. Se tarkoittaa sitä, että liikenteessä näkyy taas paljon pieniä kulkijoita. Jokaisen heistä pitäisi saada kulkea koulumatkansa turvallisesti, mutta valitettavasti se ei ole itsestäänselvyys.

Aamulehti on jälleen mukana jo perinteeksi muodostuneessa Älä aja päälle -liikenneturvallisuuskampanjassa. Se on järjestetty jo yli 40 kertaa, mutta viesti on edelleen täysin ajankohtainen. Suomessa sattuu joka vuosi liian paljon liikenneonnettomuuksia, joissa loukkaantuu tai jopa kuolee jalankulkijoita tai pyöräilijöitä.

Ei tarvitse ajaa kuin Tampereen Hämeenpuisto päästä päähän, kun suurella todennäköisyydellä törmää autoilijan virheistä ehkä pahimpaan. Siis siihen, että autoilija hurauttaa pysähtymättä suojatien yli, vaikka viereisellä kaistalla olisi toinen auto pysähtyneenä suojatien eteen. Kyse on syystäkin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja pahimmassa tapauksessa seuraukset voivat olla hyvin vakavat.

Koulumatkan turvallisuuteen voi vaikuttaa monella tavalla. Vanhempien pitää yhdessä lapsen kanssa puhua säännöistä ja harjoitella se kaikkein turvallisin reitti kotoa koululle. On myös hyvä opetella niin suojatiesäännöt kuin muutenkin muistuttaa tarkkaavaisuudesta. Pyörällä liikkuvia lapsia on syytä muistuttaa niin kypärän käytöstä kuin väistämissäännöistä.

Myös joukkoliikenne on osa monen koululaisen arkea. Etenkin taajamien ulkopuolella monet pienetkin koululaiset kulkevat linja-autolla ja Tampereella ratikka on tästä syksystä lähtien pysyvä osa kaupungin liikennejärjestelmää. Opeteltavaa siis riittää.

Isoin vastuu on kuitenkin autojen rateissa istuvilla aikuisilla. Erityisesti lapset luottavat suojatiellä kulkemisen olevan turvallista, varsinkin, jos liikennevalo näyttää itselle vihreää.

Poliisi valvoo tänäkin syksynä liikennettä tehostetusti koulujen lähettyvillä. Huomiota kiinnitetään muun muassa ajonopeuksiin ja suojatiesääntöjen noudattamiseen. Valvonnan tavoitteena on liikenneonnettomuuksien ennalta estäminen ja koululaisten turvallisen koulumatkan varmistaminen.

Valvontaa ei kuitenkaan voi olla koko ajan kaikkialla, joten vastuun täytyy lähteä ratin ja penkin välistä. Vanha sanonta on, että lapsi on elävä varoitusmerkki, pitää liikenteessä edelleen paikkaansa.