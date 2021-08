Puurakentaminen vähentää sementin ja betonin tarvetta, mikä pienentää rakennusteollisuuden päästöjä.

Tampereen Vuoreksen Isokuusi on hyvä esimerkki uudesta ajattelusta suomalaisessa rakentamisessa. Kotimaista rakentamista on hallinnut betonielementti jo kuusikymmentä vuotta etenkin kerrostalorakentamisessa. Isokuusessa betonia ei juuri näy. Asuinrakennukset on siellä rakennettu enimmäkseen puusta, olivat ne sitten pientaloja, rivitaloja tai kerrostaloja.

Vallinneeseen betonielementtiarkkitehtuuriin tottuneelle Isokuusessa käynti avaa uuden näkymän suomalaisessa rakentamisessa. Betoni on kovaa, lujaa ja massiivista. Se ei erityisesti kutsu puoleensa. Isokuusen puujulkisivut taas tuottavat koko kaupunginosaan täysin erilaisen tunnelman kuin betonialueilla. Isokuusen tunnelmaa voi kuvata hengittäväksi, huokoiseksi, jopa orgaaniseksi.

Isokuusen tyyppistä rakentamista pitää saada Suomeen huomattavasti nykyistä enemmän, jo ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Sementti- ja betoniteollisuus tuottaa 5–8 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä ja teollisuuden päästöistä jopa 20 prosenttia. Suomi on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, joten puurakentamisen voimakas lisääminen palvelee myös Suomen päästötavoitteita.

”Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla fotosynteesissä vapautuu 700 kiloa happea ilmakehään. Puun kuivapainosta puolet on hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja ja puurakennukset ja -tuotteet ovat hiilivarastoja”, tiivistää blogissaan rakentamisen prosessien ja rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen yliopistosta.

Yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja oli rakennettu Suomessa kesään 2021 mennessä 117 kappaletta. Niissä on yhteensä 3 675 asuntoa. Ympäristöministeriön hankekartoituksen mukaan uusia puukerrostaloja on tulossa lähivuosina lisää yli 2 750 asunnon verran.

Rakennusteollisuuteen uudet puukerrostalot ja niihin kehitetyt puurakenneratkaisut tuottavat uutta kilpailua ja uusia elementtejä. Näistä esimerkeiksi käyvät vaikkapa Stora Enson LVL- ja CrossLamin CLT-massiivipuulevyt, joita voidaan käyttää puukerrostaloissa runkoelementteinä.

Puukerrostalomarkkinat ovat innostavasti silti vasta alkumetreillään. Valloittamatonta markkinaa puukerrostaloille on vielä paljon. Vuoreksen Isokuusen kaltaisia puukaupunginosia tarvitaan lisää. Myös Hiedanrantaan puukerrostalot sopisivat Näsijärven rantamaisemiin hienosti.

Tampereen alueella muuttovoittoisena kasvukeskuksena on nyt loistavat mahdollisuudet näyttää esimerkkiä puukerrostalorakentamisessa muulle maalle ja maailmalle.