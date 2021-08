Jos aikuiset käyttäytyvät vastuullisesti ja koronatilanne pysyy hallinnassa, lasten ei tarvitse pelätä etäkouluun joutumista

Lapset ja nuoret palaavat kesälomiltaan koulunpenkille hankalassa ja huolestuttavassa koronavirustilanteessa Pirkanmaalla. Esimerkiksi Tampereella uusi lukuvuosi alkaa ensi tiistaina 10. elokuuta.

Koulut alkavat tällä tietoa lähiopetuksessa – ja hyvä niin. Etäopetuksen pitää olla vasta viimeinen vaihtoehto.

Aiemmat etäopetusjaksot ovat osoittaneet, että etäkoulunkäynti on mahdollista, mutta siihen liittyy isoja ongelmia.

Mitä nuoremmista lapsista on kyse, sitä vaikeampaa etäkoulunkäynti on. Kuitenkin myös yläkoululaisille ja toisen asteen oppilaille lähiopetus on yleensä parempi vaihtoehto.

Etäopetus on iso riski koululaisten hyvinvoinnille ja asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan. Kotiolot ovat hyvin erilaisia. Etäopetuksessa oppilas jää helposti yksin, eikä lähiopetuksen yhteisöllisyyttä voi korvata.

Lähiopetus sisältää sekin isoja riskejä, jotka on syytä ottaa vakavasti. Koulua käydään nyt ensi kertaa tilanteessa, jossa koronaviruksen deltavariantti leviää nopeasti ja ärhäkästi etenkin rokottamattomien keskuudessa.

Lasten ja nuorten rokotekattavuus on toistaiseksi pieni. 12–15-vuotiaiden rokotukset alkanevat pian.

Opettajat ovat syystä huolissaan työturvallisuudestaan. Tärkeää on, että opettajat saavat mahdollisimman nopeasti toisenkin rokoteannoksen.

Suuria muutoksia viime kevääseen ei ole luvassa Pirkanmaan kouluissa. Kouluilla taistellaan koronavirusta vastaan hyvällä käsihygienialla, taukoja porrastamalla ja kasvomaskeja käyttämällä. Oireisena ei pidä mennä kouluun.

12-vuotiaiden ja sitä vanhempien suositellaan käyttävän kasvomaskeja. Perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa pyritään siihen, etteivät ryhmät juuri sekoittuisi. Turvavälejä ei välttämättä ole mahdollista pitää esimerkiksi ahtaissa luokkatiloissa.

Nähtäväksi jää, miten nämä toimenpiteet torjuvat koronaviruksen leviämistä kouluissa. Todennäköisesti tartuntoja tulee. Lapsilla ja nuorilla koronaviruksen aiheuttama tauti ei välttämättä ole vakava, mutta he voivat toki tartuttaa sitä eteenpäin esimerkiksi perheissään.

Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että etäopetuksen haitat ovat lähiopetuksen riskejä suuremmat.

Jos aikuiset käyttäytyvät vastuullisesti ja koronatilanne pysyy hallinnassa, lasten ei tarvitse pelätä etäkouluun joutumista. Koulut joutuvat kuitenkin varautumaan etäopetuksen mahdollisuuteen.