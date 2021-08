Aluevaalien merkitys tulisi kirkastaa nyt

Alle 60 prosenttia Pirkanmaan äänioikeutetuista äänesti kesäkuussa. Pian edessä on taas vaalirypistys, josta jokaisen olisi syytä kiinnostua.

Kesäkuussa käytiin poikkeukselliset vaalit. Äänestysinto kuntavaaleissa oli valtakunnan tasolla alhaisin 70 vuoteen. Koko maassa vain noin 55,1 prosenttia äänioikeutetuista antoi äänensä, Pirkanmaalla 56,8 prosenttia.

Jo puolen vuoden päästä tammikuussa edessä ovat seuraavat vaalit, kun Suomi valitsee ensikertaa päättäjät sote-uudistuksessa muodostuvien hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin.

Kampanja-aika alkoi 23. heinäkuuta, mutta vielä vaalit eivät ole juuri tavallisen kansalaisen elämässä näkyneet.

Pirkanmaalla ehdolle haetaan nyt kuntien ykköstason poliitikkoja ja luottamushenkilöitä (Uutiset A6–7). On todennäköistä, että uudessa aluevaltuustossa tullaan näkemään myös koko maan ykköspoliitikkoja: kansanedustajia, ehkä jopa ministerejä.

Poliitikkojen kaksois- ja jopa kolmoisroolit ovat herättäneet keskustelua. Esimerkiksi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toivoi heinäkuussa, että puolueiden puheenjohtajat ja ministerit eivät lähtisi ehdolle vaaleihin. Yksi syy on ajankäyttö, mutta myös vallan keskittyminen.

Kysymykset ovat perusteltuja, mutta samalla puolueet kamppailevat sen kanssa, miten saada äänestäjät äänestyspaikoille.

Tulevina vuosina vaaleja riittää: vuonna 2022 aluevaalit, 2023 eduskuntavaalit, 2024 presidentinvaalit ja Eu-vaalit sekä vuonna 2025 kuntavaalit.

Lähtökohdat ovat vaikeat: sote-uudistuksen kokonaisuus on monimutkainen ja aluevaalien merkitys monelle epäselvä. Siksi puolueilla on kova työ saada äänestäjät liikkeelle, vaikka apuna olisi isojakin politiikan nimiä.

Riskinä on nyt, että äänestysinto on pian niin alhainen, että päätöksenteon uskottavuus kärsii. Siksi puolueiden on syytä pohtia huolellisesti listoja ja vaalitaktiikkaa.

Vaalit ovat kiistatta tärkeät. Aluevaltuusto tulee käyttämään hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopalveluiden piirissä.

Kun laskeutuu ylätason käsitteiden tasolta kohti ihmistä, aluevaltuuston eteen tulee jokaisen elämään vaikuttavia asioita: esimerkiksi terveysaseman keskittäminen osaksi isompaa tai ylläpitäminen pikkupaikkakunnilla ja lääkärikäyntien asiakasmaksut.

Yksi tärkeimmistä asioista lienee juuri nyt puolueiden oman ajatuksen ja viestinnän kirkastaminen: millainen on ymmärrettävä, riittävän konkreettinen ja kiinnostava vaaliohjelma? Mikä puhuttelisi nuoria äänestäjiä?

Nyt on syytä muistuttaa, miksi näissäkin vaaleissa kannattaa jaksaa äänestää.