Jos Vaitinaroon rakennetaan 71 miljoonan euron eritasoliittymä, se ei palvele vain tamperelaisia.

Tampereen ja koko Pirkanmaan henkilöautoliikenteen yksi isoimmista ellei isoin pullonkaula on liikennevalo-ohjattu Vaitinaron risteys Paasikiventiellä. Siinä yhtyvät valtatie 12 ja kantatie 65 sekä liikenne Nokian moottoritieltä.

Etenkin ruuhka-aikana usein kirjaimellisesti törmätään ongelmiin, kun liikenne seisahtuu liikennevalojen takia risteykseen. Vaikutukset tuntuvat Rantatunnelin itäpuolella asti, ja usein tunneli on jouduttu hetkellisesti sulkemaan. Viime syksynä rakennettiin yksi lisäkaista Ylöjärven suuntaan, mutta ratkaisua voisi kuvailla laastarilla paikkailuksi.

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan ely-keskus ovat suunnitelleet pysyvämmäksi ratkaisuksi eritasoliittymää, jonka olisi määrä poistaa pullonkaula. Liittymän parantaminen kuuluu myös pormestariohjelmaan, joka julkaistaan elokuussa.

Eritasoratkaisujen hinta on kuitenkin kova, arvion mukaan 71 miljoonaa euroa. Eritasoliittymän hyödyt ja vaikutukset on arvioitava tarkasti, sillä kyseessä on yksi lähitulevaisuuden suurimmista infrastruktuuri-investoinneista Tampereella.

Tampereen valtuustoryhmistä suurin osa vaikuttaa olevan eritasoliittymän rakentamisen kannalla, vaikka kriittisiäkin ääniä löytyy (AL 29.7.2021).

Ely-keskus arvioi, että vuoteen 2040 mennessä liikennemäärä Vaitinarossa kasvaa niin paljon, että liikennevalo-ohjaus ei enää mitenkään riitä. On mahdollista, että ilman eritasoliittymän rakentamista autoliikenteen ruuhkat pahenevat sietämättömiksi.

Vaikka Tampereella on tehty ja tehdään raitiotien kaltaisia autoilun tarvetta periaatteessa vähentäviä investointeja, kaupunkiseutu kasvaa niin hurjaa vauhtia, että arvio autoliikenteen määrän voimakkaasta kasvusta kuulostaa realistiselta. Autokanta toki sähköistyy ja muuttuu siten nykyistä vähäpäästöisemmäksi.

Eritasoliittymä on mukana valtion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2022–2029. Valtion rahoitus onkin hankkeessa avainasemassa. Valtion merkittävä rahoitusosuus on perusteltu, sillä sujuva liikenne Vaitinarossa ei suinkaan palvele vain tamperelaisia vaan merkittävästi myös naapurikuntien asukkaita ja muunkin Suomen autoilijoita, jotka esimerkiksi ajavat määränpäihinsä Tampereen läpi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Kalervo Kummolan mukaan hanketta on viety eteenpäin ajatuksella, että kaupunki ja valtio jakavat kulut puoliksi.