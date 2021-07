Pirkanmaan koronatilanne vaikeutuu jälleen. Yksi syy on herkästi leviävä deltavariantti.

Koronatilanne on mennyt Pirkanmaalla selkeästi huonompaan suuntaan jo muutaman viikon ajan ja tartuntamäärien nousu on jyrkkää. Sairaalahoidon tarve on lisääntynyt. Näin lausui johtajaylilääkäri Juhani Sand Tampereen yliopistollisesta sairaalasta tiistaina. Sanat on otettava vakavasti. Se, miten itse toimii, on edelleen viruksen torjunnan keskiössä.

Tartuntamääriä kuvaavat grafiikat näyttävät sen hyvin selvästi: Suomessa ja Pirkanmaalla jyllää koronaviruspandemian neljäs aalto ja se on röyhähtänyt nopeasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi viime viikon lopulla, että kesäkuun puolestavälistä koronatartunnat Suomessa ovat nyt nelinkertaistuneet. Tilanne ei ole yhtä jyrkkä, mutta samansuuntainen myös Pirkanmaalla, kuten Sand sanoi. Rajoituksia ja tiukempia suosituksia on tulossa (Uutiset A4–5). Voidaan sanoa, että aukinaisempaa yhteiskuntaa yritettiin, mutta varsinkin deltavariantin leviäminen ei anna muuta mahdollisuutta kuin rajoittaa tekemistä uudelleen.

Pirkanmaa on nyt lähellä koronaviruksen korkeinta eli leviämisvaihetta. Se tarkoittaisi edelleen tiukentuvia rajoituksia, todennäköisesti ensisijaisesti ravintoloissa. Näistä säätää valtioneuvosto. Pandemiaohjausryhmän mukaan eniten tartuntoja todetaan nyt 20–29-vuotiaissa ja altistumispaikat liittyvät pääasiassa ravintoloihin. Kesää ajatellen pandemiaohjausryhmä totesi, että kokoontumisrajoitukset eivät niinkään koske ulkotiloja. Ryhmä kokoontuu toki joka viikko ja tarkkailee tilannetta. Esimerkiksi Tammerfestin mahdollinen vaikutus tartuntoihin katsotaan tarkkaan.

Oleellista on, että positiivisten näytteiden osuus testatuista on noussut selkeästi kesän alusta. Hyvää on, että jäljitettävyys Pirkanmaalla toimii edelleen. Terveysviranomaiset saavat siis selville sen, missä tartunta on saatu ja ketkä ovat mahdollisia altistuneita.

Koronavirus jää olemaan keskuuteemme. Se ei välttämättä enää aiheuta niin montaa vaikeaa tautitapausta kuin aiemmin, kiitos rokotteiden. Virus kuitenkin muuntuu ja muuttuviin tilanteisiin on suhtauduttava vakavasti.

Nyt on tärkeää taiteilla sen kanssa, miten yhteiskuntaa pystytään pitämään auki ja miten varmistetaan, ettei sairaalahoito kuormitu. Sairastumisia ilmenee joka tapauksessa päivittäin. Kysymyksiä on ilmassa taas enemmän kuin vastauksia. Jokaisen on jaksettava vaikuttaa siihen, ettei pandemiatilanne heikkene yhtään enempää.