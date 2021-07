Sijoittajien kiinnostus metsään kasvussa

Myös metsää rahastojen kautta omistava voi vaatia metsänhoidolta vastuullisuutta.

Suuri osa suomalaisista omistaa metsää ja meillä on metsään vahva tunneside. Pirkanmaan metsistä peräti kolme neljäsosaa on yksityisessä omistuksessa. Maaseudulla lähes joka taloon on kuulunut pieni pala metsää, jota on vaalittu sukupolvelta toiselle. Lähimetsästä on haettu talon polttopuut, marjat ja sienet, syksyisin on käyty hirvimetsällä. Metsä on ollut maatiloille myös tärkeä tulonlähde ja taloudellinen turva. Puuta myymällä on katettu tilan investointeja ja selviydytty yli katovuosien.

Perinteinen perhemetsätalous on koettu Suomen vahvuutena. Se on näkynyt metsänhoidossa päätöksinä, joissa tuottoa ei pyritä maksimoimaan, vaan otetaan huomioon myös metsän muita arvoja. Nyt metsän omistuspohja on kuitenkin muuttumassa. Metsänomistajat ikääntyvät, ja moni tila päätyy kuolinpesien hallintaan. Useimmat metsätilat ovat pieniä, 20–30 hehtaaria, joten niiden pilkkominen osiin ei ole mielekästä. Perilliset ovat muuttaneet kaupunkeihin, eivätkä halua perehtyä metsänhoitoon. Omaisuus päätetään realisoida, ja metsätila laitetaan myyntiin.

Yhä useammin käy niin, että aiemmin perheomistuksessa ollut metsäpalsta myydään sijoitusrahastolle tai omistajalle, jolla on metsää jo ennestään. Omistus keskittyy yhä harvempiin käsiin. Samalla metsänhoito muuttuu entistä tehokkaammaksi ja ammattimaisemmaksi. Pirkanmaalla sijoitusrahastoille menee arvion mukaan jopa 30 prosenttia myydyistä metsätiloista, ja ne maksavat metsämaasta hyvän hinnan. Usein raha ratkaisee, ja paras tarjous voittaa.

Rahastojen metsänomistukseen liittyy myös huolia, sillä niiden omistus on kasvotonta. Ne harjoittavat tehokasta metsätaloutta Suomen lainsäädännön mukaan, mutta puukaupoilla ei enää ole se tuttu naapuritilan Pentti, joka ei ehkä kehtaisi vetää lähimaisemaa sileäksi. Luontoväen mielestä nykyinenkään sääntely ei ole riittävää eikä sen valvonta toimi. Huolta liittyy myös rahastoihin, joiden takana on ulkomaista pääomaa. Metsät pysyvät Suomessa, mutta päätöksenteko karkaa muualle.

Rahastot houkuttelevat sijoittajia tasaisella ja vakaalla tuotolla, jonka tärkein lähde on puun myynti. Rahastoilla on erilaisia profiileja, mutta lähtökohtaisesti niiden tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa. Vastuullinen rahasto voi painottaa myös luontoarvoja ja luvata jatkuvaa kasvatusta tai säästäviä hakkuita avohakkuiden sijaan, mutta odotettu tuotto voi olla alhaisempi. Metsänomistaja päättää, miten hänen metsiään hoidetaan. Sama koskee myös sijoittajia. Vastuullisuutta tarjotaan, jos sitä vaaditaan.