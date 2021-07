Pahentunut koronatilanne asettaa suuren vastuun kesäfestivaalien järjestäjille ja vieraille.

Suomessa on alkanut koronaepidemian neljäs aalto juuri samaan aikaan, kun monilla paikkakunnilla valmistaudutaan kesän suuriin festivaaleihin.

Pahentunut koronatilanne vaatii nyt poikkeuksellisen suurta vastuuta ja tarkkaavaisuutta sekä tapahtumien järjestäjiltä että ennen kaikkea niihin osallistuvilta.

Koronatartunnat ovat viime viikkoina levinneet erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten piirissä. He ovat keskiössä myös monien kesätapahtumien vieraina kuten tänä viikonloppuna Tampereen Tammerfestissa.

Nyt ei voi taaskaan liiaksi korostaa jokaisen yksilön vastuuta. Epidemiatilanne on muuttumassa eri puolilla maailmaa vakavaksi ja sama koskee niin Suomea, Pirkanmaata kuin Tamperetta.

Olemme nyt pian puolitoista vuotta opetelleet, miten tartuntoja voi yrittää ehkäistä hygienialla, turvaväleillä, maskeilla ja vastuullisella käytöksellä. Kukaan ei voi enää väittää, etteikö tietäisi.

Nyt kun Tampereellekin kokoontuu runsaasti festivaalivieraita eri puolilta maata, on suuri vaara, että isoissa joukoissa tulee runsaasti altistumisia, jos tartunnan saaneet ovat lähteneet liikkeelle. Epidemiatilanne on hyvin erilainen eri puolilla maata ja siksi suurissa joukkokokoontumisissa on poikkeuksellinen riski sille, että tautitilanne heikkenee niilläkin alueilla, joilla tartuntoja on viime aikoina ollut vähän.

Siksi on syytä kehottaa jokaista festivaaleille tai muihin kesätapahtumiin lähtevää käyttäytymään vastuullisesti ja jäämään kotiin, jos tietää altistuneensa virukselle tai on saanut pieniäkin oireita.

On ymmärrettävää, että tärkeän kesämenon peruuntuminen harmittaa, mutta ajan myötä asiat asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin. Kyse on lopulta vain yhdestä kesästä ja maailmanlaajuinen pandemia on niin harvinainen, että moni meistä ei – toivottavasti – joudu kokemaan sitä enää omana elinaikanaan.

Tässä tilanteessa on lisäksi tärkeä ymmärtää, että vastuu koronaepidemian hillitsemisessä on nyt ennen kaikkea meillä kansalaisilla. Valtioneuvoston tai alueellisten viranomaisten asettamat rajoitukset antavat toki raameja esimerkiksi joukkokokoontumisille tai ravintoloiden aukiololle, mutta parhaiten tautitilannetta voi nyt hillitä ottamalla rokotukset ajallaan ja käyttäytymällä fiksusti.

Koska jälkiviisaus on yleensä parasta viisautta, tiedämme todennäköisesti ensi viikolla, kuinka järkevää suurten joukkokokoontumisten järjestäminen tässä epidemiatilanteessa on.

Tämä koskee yhtä lailla tamperelaista musiikkifestivaalia kuin perjantaina Tokiossa alkavia kesäolympialaisia.