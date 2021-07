Heinä-elokuussa julkistettavat osavuosikatsaukset paljastavat, miten yritykset ovat toipuneet koronasta.

Näinä päivinä alkavia suomalaisten pörssiyhtiöiden puolivuotiskatsauksia odotetaan poikkeuksellisen kiinnostuneissa tunnelmissa.

Maailmanlaajuinen koronapandemia ei ole hellittänyt vieläkään otettaan, mutta pörssikurssien romahdusmainen lasku viime vuoden maaliskuussa jäi lyhytaikaiseksi.

Yritysten toipuminen pandemiasta on tärkeää ja kiinnostavaa paitsi sijoittajien niin koko kansantaloutemme näkökulmasta. Parantuneet tulokset ja etenkin optimistiset kasvunäkymät heijastuvat niin valtion verokertymään kuin työllisyyteen.

Vaikka pörssikurssit ovat jatkaneet hämmästyttävää nousuaan 16 kuukauden ajan, ilmassa on monia epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi konepaja-alalla tuotantoa on vaikeuttanut komponenttipula. Moni yritys kohtaa haasteenaan kustannusten nousun eivätkä kaikki pysty siirtämään sitä suoraan hintoihin. Tuloskehityksen vertailu aiempaan on sekin haastavaa koronakuopan takia.

Puolivuosikatsausten julkistusten yhteydessä voi hyvällä syyllä odottaa jyrkkiäkin kurssireaktioita – molempiin suuntiin. Ylireagointi ei kuitenkaan välttämättä kerro koko totuutta yhtiöiden todellisesta tilanteesta tai sen tulevaisuuden näkymistä. On muistettava, että pörssi elää spekulaatioista ja monen yrityksen hyvät tulosodotukset on jo laskettu mukaan pörssikursseihin.

Joka tapauksessa tunnelma markkinoilla on optimistinen ja monen yrityksen kohdalla pörssikurssien nousu on ollut perusteltua.

Oman värikkään lisänsä markkinoille tuo kotitalouksien voimakkaasti kohonnut säästämisaste. Monelle suomalaiselle on korona-aikana kertynyt ylimääräistä rahaa ja se etsii nyt uutta kotia. Epävarmuuden ajan jatkuessa moni makuuttaa säästöjään yhä matalakorkoisilla käyttö- ja säästötileillä.

Mielenkiintoista on myös seurata, miten korona-ajan menestyjät kuten kiuasvalmistaja Harvia tai hellekesästä mahdollisesti hyötyneet panimot ovat ylläpitäneet tuloskuntoaan. Vastaavasti moni odottaa kiinnostuneena, kuinka optimistisia ennusteita korona-ajan kärsijät eli ravintolayhtiöt kuten NoHo Partners lausuvat loppuvuodesta. Myös uudet pörssilistautujat ovat suurennuslasin alla.

Suomen kannalta pörssin pikavoittoja tärkeämpää on kansantalouden elpyminen poikkeuksellisesta kriisistä ja paluu kohti normaalia. Raskaan koronaelvytyksen jälkeen soisi toivoa, että yritykset menestyvät, suomalaiset innovaatiot kiinnostavat maailmalla, ihmisille riittää töitä ja ilmastonmuutoksen torjunta etenee toivotulla tavalla.

Haasteet eivät lopu, vaikka pandemia aikanaan väistyykin.