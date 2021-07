Metsistä saatiin paranneltu painos

Jatkotyössä on torjuttava hivuttautumisyritykset.

EU-komission paljon kohua herättänyt metsästrategia ei ollut niin turmiollinen Suomelle kuin mitä julkisuuteen vuotanut luonnos antoi odottaa. Siinähän komissio yritti kävellä jäsenmaiden yli ja kaapata itselleen vallankäyttöä metsäpolitiikassa.

Metsävaltaisten jäsenmaiden kuten Suomen hereilläolo ja aktiivinen vaikuttaminen loppumetreillä kantoivat hedelmää.

Komissio näyttää ymmärtävän paremmin sitä, miten suuri työllistäjä metsä on Suomelle. Eurooppalaisille tehtiin myös selväksi, että Suomen hiilinielut ovat jo tällä hetkellä selvästi EU:n keskitasoa korkeammalla.

Kiitettävää arvosanaa strategia ei saa, mutta yltää haaleaan tyydyttävään. Olihan kyseessä jonkin sortin torjuntavoitto. Mikäli luonnoksen sisältö olisi toteutunut, niin komissio olisi pitänyt jättää luokalle.

Strategiassa ei kielletä avohakkuita, mikä on Suomen metsäteollisuuden kannalta hyvä. Avohakkuita tarvitaan tietyillä metsäaloilla jatkossakin osana havumetsien hoitoa.

Keskustelusta on voinut jäädä sellainen kuva, että avohakkuita tehtäisiin valtavia määriä Suomessa. Näin ei ole.

Luonnonvarakeskuksen mukaan vuoden 2019 hakkuupinta-ala oli 711 000 hehtaaria. Avohakkuita tehtiin noin 14 prosentin verran.

Kaikkiaan riitainen metsäkeskustelu on kuulostanut oudolta, koska jäsenmaat vastaavat metsäpolitiikastaan itse. Näin pitää olla jatkossakin, koska monenlaisia hivuttautumisyrityksiä on nähtävissä strategian sivuilla.

Yksityiskohtia siinä on runsaasti. Niinpä perkaamiseen menee aikaa.

Strategia tunnistaa bioenergian tarpeen, mutta sille asetetaan rajoituksia. Edelleen komissio esittää uusia määritelmiä metsänhoidolle. Näiden kanssa on Suomen oltava tarkkana. Jäsenvaltioiden on tehtävä määritelmät, sillä kuka muu tuntee metsänsä paremmin kuin maat itse.

On turha väittää, etteivätkö suomalaiset osaisi hoitaa metsiään. Viimeisten sadan vuoden aikana metsien kokonaismäärä on tuplaantunut ja 60 vuodessa kasvu on tehnyt saman tempun, eli on päästy 50 miljoonasta kuutiosta tämän päivän 108 miljoonaan kuutioon.

Kun strategiasta jää runsaasti jatkotyöstämistä, niin on tärkeätä, että Suomi esiintyy yhtenä rintamana.

Suomessa nähty viime päivien nokittelu ei saa korkeita pisteitä. Suomalaista metsänomistajaa on yritetty syyllistää, vaikka hän tekee ympäristötekoja pelkästään omistamalla metsää.

Metsäpolitiikan pitäminen omissa hyppysissä ei ole yhdentekevä juttu. Pinta-alastamme 73 prosenttia on metsää, metsänomistajia on yli 660 000.

Metsä työllistää, antaa elantoa, virkistystä, luonnonantimia ja energiaa. Se ei jätä ketään kylmäksi. Meissä jokaisessa asuu pieni metsäsuomalainen, tavalla tai toisella.