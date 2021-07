Kokoomuksen jälkimainingit hämmästyttävät. Toikkaroivan enon käytökseen kyllä puututaan.

Kokoomuksessa riittää puitavaa Helsingin pormestarivalinnan jälkimainingeista.

Kevättalvella kuului myönteistä hyrinää, kun puolueen entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Kirsi Piha lähti pormestariehdokkaaksi. Sitä iloa ei kestänyt kuin hetki, sillä hän vetäytyi kisassa. Syynä oli kokoomuksessa vallitseva arvojen kirjo, jota hänen olisi ollut vaikea edustaa.

Kuntavaalien voiton seurauksena Helsingin pormestariksi nousee kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.). Koko vyyhdin pitäisikin olla taputeltu, mutta eipäs vaan ole.

Piha intoutui kirjoittamaan rivijäsenenä puolueen tilasta pamfletin, jossa hän roiskii oikein kunnolla.

Hänen mukaansa puolueen sisällä on perussuomalaisiin kallellaan olevan klikki, joka edustaa äärikonservatiivista siipeä. Sama siipi onnistui tekemään hänestä punavihreän, epäkokoomuslaisen ehdokkaan.

Puolueen sisäistä tilannetta hän kuvailee sukujuhliksi, jossa humalainen eno häiriköi muita vieraita, mutta kukaan ei puutu huonoon käytökseen.

Kovin korkeita pisteitä ei saa puheenjohtaja Petteri Orpokaan häneltä. Ääriryhmä saa mellastaa miten haluaa. Ulkopuolelta ei voi sanoa, kuka on mellastanut, mutta kuntavaalien voittajaksi Orpo väkensä kuljetti.

Piha mainitsee nimeltä muutamia, jotka hän katsoo kuuluvan ääriryhmään. He ovat olleet puheista ihmeissään. Myöskään puolueen piirijohtajat tai politiikan tutkijat eivät tunnista raivoisaa taistelua puolueen konservatiivien ja liberaalien välillä.

On erikoista, että entinen poliitikko alkaa liata kotipesäänsä. Siitä harvoin seuraa hyvää. Oudoksi tilanteen tekee sekin, että Piha on ollut sivussa päivän politiikasta vuosikaudet.

Puolueiden kahtiajaossa ei ole mitään uutta. Erilaisista taustoista tulevat, eri-ikäiset ja asioita omalla tavallaan painottavat ovat suola.

Keskusta hehkuttaa, että sillä on katto korkealla ja seinät leveällä. Se on totta. Ajatellaan vaikka vanhoillista keskustasiipeä ja nuoria liberaaleja. Jos vastakkainasettelua on ollut, niin se on vähentynyt.

Sdp:ssä on erilaisia kuppikuntia ollut maailman sivu. Ruusujen sotaa käydään tämän tästä, mutta harvoin kukaan alkaa käydä yhden naisen tai miehen taistelua näin voimakkaasti.

Perussuomalaiset on esimerkki puolueesta, jossa mentiin pisimmälle. Puolue pani lusikkansa jakoon neljä vuotta sitten. Nyt toistellaan, että rivit ovat suorat.

On totta, että toikkaroivia enoja näkyy leikillisesti muissakin puolueissa, mutta heidän edesottamuksiinsa yleensä puututaan ripeästi, eikä niitä repostella julkisuudessa.

Jos meno äityy jonkin mielestä liian hurjaksi, niin vaihtoehto on siirtyä muualle. Kilpailevat puolueet ottavat yleensä karanneet iloisesti vastaan.