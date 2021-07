Tampereella kehitettävä minilaboratorio on yliopiston tiedeyhteistyötä parhaimmillaan.

Tampereen yliopiston monikudosmallintamisen huippuyksikössä on jo muutama vuosi kehitetty ihmisen kehon elimiä jäljittelevää edistyksellistä soluviljelylaitteistoa. Minilaboratoriossa yhdistetään ihmisen kantasoluista tehtyjä eläviä soluja ja mikroteknologiaa. Samaan aikaan voidaan tutkia useita eri solutyyppejä ja niiden vuorovaikutuksia.

Muunneltavien monikudosmallien avulla saadaan uutta tietoa esimerkiksi aivohalvauksesta, sydäninfarktista, epilepsiasta, syövästä ja jopa aivojen ja suoliston yhteistyöstä (AL 12.7.).

Huippuyksikössä on kuusi tutkimusryhmää ja kymmeniä tutkijoita. Se on hyvä esimerkki siitä, mitä eri aloja yhdistävällä tutkimuksella voidaan saada aikaan. Ryhmässä on osaamista muun muassa kantasoluista, biomateriaaleista, nano- ja mikroteknologiasta sekä laskennallisesta mallintamisesta ja kuvantamisesta.

Mikään tuote tai hoito ei synny hetkessä: tarvitaan vuosien, jopa vuosikymmenten työ.

Mukana huippuyksikössä on kantasolututkijoita, jotka ovat selvittäneet solujen saloja siitä lähtien, kun Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea perustettiin Tampereelle vuonna 2004.

Kantasoluista on kertynyt valtavasti tietoa ja osaamista. Tätä tietotaitoa vanhojen tekijöiden opastamat uudet, lahjakkaat tutkijat kerryttävät.

Tamperelaisen minilaboratorion kaltaisia monikudossiruja kehitetään maailmalla kuumeisesti. Kilpailu on kovaa, mutta tamperelaisilla tutkijoilla on käsissään yksi iso valtti.

Kun Regea perustettiin, tehtiin tärkeä päätös kehittää ihmisperäisten kantasolujen tutkimusta ja ihmisperäisiä kantasolulinjoja

Moni ryhmä maailmalla käyttää eläinperäisiä kantasoluja. Eläinmallin ongelma on, että se ei anna todellista kuvaa siitä, mitä ihmisessä tapahtuu. Tätä ongelmaa ei Tampereella ole.

Kesän jälkeen alkamassa on myös projekti, jossa selvitetään keinoja korvata tutkimuksessa paljon käytettäviä elävissä eläimissä valmistettavia vasta-aineita eläinvapailla vasta-aineilla.

Monikudosmallintamisen huippuyksiköstä halutaan tehdä malliesimerkki siitä, miten eläinperäisistä aineista vapaiden vasta-aineiden käyttöä voidaan edistää sekä Tampereen yliopistossa että muualla akateemisessa maailmassa.

Maailman vasta-ainemarkkinoiden arvo oli yli 100 miljardia euroa vuonna 2020. Jos tamperelainen malli eläinvapaista vasta-aineista saadaan tulevaisuudessa leviämään Suomeen ja maailmalle laajemminkin, olisi se erinomainen asia.