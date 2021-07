Luku 1 147 on syytä painaa mieleen

Kahden viikon koronaluku Suomessa on noussut jälleen. Vastuullisuudesta ei voi tinkiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti keskiviikkona 258 uudesta koronatartunnasta koko Suomessa. Näistä Pirkanmaalle rekisteröitiin yksittäisiä useisiin kuntiin.

Kokonaisluku on 1 147 tartuntaa enemmän kuin aiemman kahden viikon tarkastelujakson aikana. Määrä viimeiseltä 14 vuorokaudelta on 2 240. Luvut eivät ole vielä hälyttäviä verrattuna vaikkapa kevääseen. Ne on kuitenkin hyvä pitää mielessä.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) tiedotti keskiviikkona 21:stä uudesta koronatartunnasta. Heinäkuun alusta luvut ovat vaihdelleet kuuden ja 22:n välillä. Kesä–toukokuuhun verrattuna määrät ovat nousussa. Siihen toki vaikuttaa Pietari ja EM-jalkapallo, mistä kirjattiin myös Pirkanmaalle yli 40 tartuntaa, ja niistä jatkotartuntoja vajaat parikymmentä.

Koronavirus ei kuitenkaan katso paikkaa eikä aikaa tarttuakseen. Altistumispaikkoja kirjataan Taysin mukaan lähes päivittäin. Kun ihmiset kokoontuvat, virus leviää. Se ei ole poistunut vielä minnekään. Sen variantit ja kyky aiheuttaa vaarallista tautia muuttuvat. Siksi on rokote ja sen alati lisääntyvä kehitys.

Pirkanmaalla ensimmäisen koronarokotteen oli keskiviikkoon mennessä saanut noin 58 prosenttia väestöstä, toisen annoksen lähes 21 prosenttia. Tampereella vastaavat luvut olivat noin 59 ja 20. Rokottamiskierrokset etenevät yhä nuorempiin ikäluokkiin maakunnassa. On aiheellista kysyä (AL 6.7.), kannattaako nuoret rokottaa ennen kuin maailmalla rokotekattavuus saadaan aikuisväestössä korkeammaksi, mutta jos rokotteita annetaan, ne tulisi myös ottaa.

Lomakausi on nyt kiivaimmillaan. Samalla maahantulorajoituksia muokattiin niin, että maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on kymmenen 100 000 asukasta kohden, Suomeen voi saapua ilman koronatodistusta. Maita on kourallinen. Linja tiukentui, sillä aiemmin raja-arvo oli 25. Sosiaali- ja terveysministeriö perusteli kantaansa muun muassa viruksen deltamuunnoksella, joita suurin osa Pietarista tulleista tartunnoistakin oli. Muuten matkaajalla on oltava koronatodistus testistä tai suojasta. Variaatioita karanteenirajoista ja testausmäärät riittää ja niitä muokataan. Euroopan komissio on suositellut arvoksi 50:tä. Kysymys on, miten testauskapasiteetti riittää nyt, kun se ei riittänyt itärajallakaan muutamaan linja-autolliseen?

Kolmatta korona-aaltoa ei halua kukaan. Siksi jokaisen on huolehdittava itsestä ja läheisistä.