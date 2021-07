Koronavirus on tullut jäädäkseen. Siksi sen kanssa on opittava elämään myös Suomessa.

Samalla, kun varakkaissa maissa koronarokotukset etenevät, moni maa käy epätoivoista kamppailua rokotepulaa ja pahenevaa pandemiaa vastaan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on arvostellut rikkaita maita itsekkyydestä ja kehottanut niitä toimittamaan enemmän rokotteita köyhille maille.

Koronavirus on tullut jäädäkseen. Siksi tilanne muualla maailmassa heijastuu myös Suomeen. Mitä pitempään koronavirus maailmalla jyllää, sitä isompi on riski, että syntyy deltamuunnostakin vakavampi muoto.

Koronavirus on jo yllättänyt usein. Se ei välttämättä ole vielä näyttänyt meille kaikkia temppujaan.

Koronatauti on tullut jäädäkseen. Sen kanssa on opittava elämään. Moni pandemian aikana opittu tapa on osa elämäämme myös tulevaisuudessa.

Suomessa on alettava pohtia sitä, mikä on hyväksyttävä riskitaso koronaviruksen kanssa elämisessä. On suunniteltava myös, millaisia rajoitustoimia jatkossa tarvitaan, vai tarvitaanko rajoituksia lainkaan.

Keskustelua on perännyt THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek muun muassa Aamulehden haastattelussa 25.6..

Suomen strategia koronaviruksen torjunnassa on estää vakavaa tautia, ehkäistä kuolemia, säästää elinvuosia ja pitää yllä terveydenhuollon kantokyky.

Rokotteilla on strategian toteuttamisessa keskeinen rooli. Sen hyvin edennyt rokotuskampanja on jo osoittanut. Olennaista strategian toteutumisessa jatkossa on, että mahdollisimman moni suomalainen saa kaksi rokoteannosta.

Influenssa tappaa Suomessa joka vuosi 500 - 2000 ihmistä. On mietittävä, kuinka monta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa on tulevaisuudessa hyväksyttävä määrä.

Myös sitä on syytä pohtia, kuinka nuoriin ikäryhmiin rokotuksissa edetään. THL on suositellut 12 - 15-vuotiaiden rokottamista Suomessa. Se on hyvä jo laumasuojankin kannalta.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus on mukana isossa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa selvitetään Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen soveltuvuutta alle 12-vuotiaille.

On hyvä, että asia tutkitaan, mutta sitä pitää harkita tarkkaan, onko näin nuoria tarkoituksenmukaista rokottaa, ja jos on, koska se tehdään.

Maailmassa vallitsevaa rokotepulaa voidaan helpottaa edes vähän, jos nämä kaikkein nuorimmat ikäluokat jätetään rikkaissa maissa rokottamatta ainakin toistaiseksi, ja toimitetaan rokotteita maihin, missä niistä on pula.